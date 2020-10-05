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Eczacıbaşı'ndan IOC Kadınlar ve Spor Dünya Ödülü'nün yıldönümü paylaşımı

Eczacıbaşı Spor Kulübü, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Kadınlar ve Spor Dünya Ödülü’nü kazanmasının ikinci yıldönümünde bir video paylaştı.

Eczacıbaşı Spor Kulübü, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Kadınlar ve Spor Dünya Ödülü'nü kazanmasının ikinci yıldönümünde bir video paylaştı.


Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kadın voleybolunda dünyanın öncü kulüplerinden olması, binlerce genç kıza voleybol oynama imkanı sunması ve kadınların spordaki varlığını artırmaya yönelik çalışmaları nedeniyle kulübümüz, 2018 yılında, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Kadınlar ve Spor Dünya Ödülü'ne layık görülmüş ve bu gibi değerli başarıların maçlarla değil amaçlarla kazanıldığını vurgulamıştı" denildi.

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