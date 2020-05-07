İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eczacıbaşı'nın ABD'li smaçörü Sonja Newcombe: "Yeterince temiz hava aldığımızdan ve düzenli egzersiz yaptığımızdan emin olalım"

Eczacıbaşı VitrA’nın ABD’li smaçörü Sonja Newcombe, voleybolseverlere seslenerek, "Zihnimizin canlı kalması ve vücudun yenilenebilmesi için yeterince temiz hava aldığımızdan ve düzenli egzersiz yaptığımızdan emin olalım" dedi.

Eczacıbaşı VitrA'nın ABD'li smaçörü Sonja Newcombe, voleybolseverlere seslenerek, "Zihnimizin canlı kalması ve vücudun yenilenebilmesi için yeterince temiz hava aldığımızdan ve düzenli egzersiz yaptığımızdan emin olalım" dedi.


Korona virüs salgını nedeniyle spora ara verilen şu günlerde evdeki yaşantısını anlatan Newcombe, "Sabahları ailemin kahve keyfine eşlik ediyorum. Günlük tutmak ve hislerimle baş başa kalmak için zaman ayırmaya çalışıyorum, ardından günlük antrenmanımı yapıyorum. Kalan vaktimi de televizyon izleyerek, okuyarak, örgü örerek, eşimle kart oyunu oynayarak veya arkadaşlarımla sohbet ederek geçiriyorum. Evde kendi hazırladığımız yemeği yedikten sonra iyi uyumaya özen gösteriyorum" şeklinde konuştu.


Evde yaptığı egzersizlerden bahseden deneyimli oyuncu, “Günlük egzersizlerim arasında lastik bantları ve hafif ağırlıklarla yapılan çalışmalar var. Ayrıca yoga yapıyorum ve kondisyonumu korumak için yokuşta koşulara çıkıyorum. Rutin benim için çok önemli, bu sayede hareketsizliğin ve tembelliğin önüne geçiyorum. Sporcu olarak günümüzün planlı olmasına alışığız. Bu yüzden o rutini korumak beni aktif tutuyor” diye konuştu.


Hareket etmenin kendisine her zaman iyi geldiğini belirten Newcombe, takipçilerine, “Zihnimizin canlı kalması ve vücudun yenilenebilmesi için yeterince temiz hava aldığımızdan ve düzenli egzersiz yaptığımızdan emin olalım” tavsiyesinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.