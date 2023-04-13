Eczacıbaşı'nın rakibi Novara'yı sarsan ölüm!

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında dün akşam Eczacıbaşı Dynavit'in konuğu olan İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'nın 18 yaşındaki oyuncusu Julia Ituma, maçın ardından konakladıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Ituma'nın cenazesi sabaha karşı 05.30 sıralarında otelin önünde bulundu.

CEV Şampiyonlar Ligi yarın final rövanş müsabakasında dün akşam Eczacıbaşı Dynavit ile İtalyan temsilcisi Igor Gorgonzola Novara, Burhan Felek Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Maçın ardından ise voleybol camiasını sarsan bir ölüm yaşandı. Novara'da forma giyen 18 yaşındaki Julia Ituma, salonun yanında konakladıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Otelin önünde sabah 05.30 sıralarında Julia Ituma hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Ituma'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Julia Ituma'nın otelin altıncı katında kaldığı öğrenildi.

Julia Ituma'nın otelin penceresinden düştüğü tespit edildi. Polis, Julia Ituma'nın 22.30-23.50 saatleri arasında koridorda gezdikten sonra odasına girdiğini belirledi. Voleybolcu Julia Ituma'nın cenazesi olay yeri ve savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.