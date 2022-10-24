Eczacıbaşı'nın yurt dışı yatırımları Afrika kıtasına uzandı

yılında hem yurt içinde hem yurt dışında büyüme adımlarına hız veren Eczacıbaşı Topluluğu'nun yatırım zincirinin yeni halkası Fas oldu. Topluluk kuruluşlarından Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, 25 milyon Euro'luk yatırımla kurduğu fabrika ile temizlik kağıtları alanında Fas'ta hem üretim hem de satış ve pazarlama yapan tek uluslararası şirket unvanını elde etti.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, Fas'ın Kazablanka şehrinde kurduğu temizlik kağıtları fabrikası ile Afrika pazarına adım attı. Topluluğun 80. kuruluş yılında gerçekleştirilen bu yatırımla, hızlı tüketim ürünleri sektörünün öncü kuruluşu Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Fas'ta hem üretim hem de satış yapan tek uluslararası şirket oldu.

Yaş ortalaması 28 olan ve 37 milyonluk nüfusuyla temizlik kağıdı kullanımında büyük potansiyel barındıran Fas'taki fabrika, 25 milyon Euro tutarında yatırımla hayata geçirildi. Dakikada 1200 rulo tuvalet kağıdı üretilebilen fabrikada; Solo ve Selpak markalarıyla tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete ve mendil olmak üzere 50'yi aşkın çeşitte ürün üretiliyor. Fas'taki en hızlı makineye sahip olan tesiste, ilerleyen dönemde ikinci faz yatırım planlarının da devreye alınması hedefleniyor.

“Yatırımlarımızı ara vermeden sürdürüyoruz”

Yeni fabrikanın tanıtılması amacıyla düzenlenen basın gezisinde konuşan Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Atalay Gümrah, Topluluğun 80 yıllık geçmişinden aldıkları ilhamla sağlıklı bir gelecek için özen ve güvenle çalışmaya devam ettiklerini belirterek, “2022 yılında ana faaliyet alanlarımızın büyümesini sağlayacak yatırımlar için 200 milyon Euro üzerinde kaynak ayırdık. İlk üç çeyrekte yaklaşık 150 milyon Euro yatırım yaptık. 2022'nin kalanında ve 2023'te yatırımlarımız devam edecek. Organik yatırımlara ilave olarak iş alanlarımızda farklı projeler de hayata geçiriyoruz. Örneğin son dönemde, Gensenta İlaç'ı satın alarak sağlıkta yeni bir atılım yaptık.

Gelirlerinin yüzde 60'tan fazlasını uluslararası ticaret ile gerçekleştiren topluluğumuzda, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin de hedefi uluslararası yatırım ve ticaret ile büyümek. Bu hedefin önemli bir adımı da bugün ziyaret ettiğimiz tesis. Fas'ta 25 milyon Euro tutarında yatırımla devreye aldığımız tesisimiz, yüzde 100 Türk yatırımı. Ayrıca, Topluluğumuzun Afrika kıtasındaki ilk yatırımı olarak da dikkat çekiyor. Fas'ta temizlik kağıtları alanında tek uluslararası yatırımcı olan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin bu yatırımının, Fas-Türkiye ticari iş birliğine ivme kazandıracağına inanıyoruz. Selpak ve Solo markalarımızla, Türkiye'de olduğu gibi Fas'ta da liderlik sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

“Türkiye'nin lideri olarak uluslararası pazarlarda büyüyoruz”

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO'su Bülent Kozlu da temiz ve sağlıklı bir yaşam için hayatın her anına eşlik etme amacıyla çalıştıklarını vurgulayarak, “Temizlik kağıdı, bebek bakım, kişisel bakım, ev bakım kategorilerinde tüketicilerin güvendiği lider ve öncü markalarımızla her 10 evden 7'sinde yer alıyoruz.

Türkiye'de temizlik kağıtlarının oluşturucusu Selpak ve ardından Solo markalarımızla bu alanda pek çok ilke ve yeniliğe imza attık. Yatırımlarımızla hem üretim kapasitemizi yıldan yıla artırdık hem de pazarı büyüttük. Türkiye'de temizlik kağıdı üretiminde 250 bin ton kapasiteye ulaşıyoruz. Halihazırda Türkiye'de temizlik kağıtları pazarında yüzde 22 pay ile liderliğimizi korurken, farklı ülkelerdeki faaliyetlerimizle bölgesel güç olma yolundaki adımlarımızı hızlandırıyoruz” diye konuştu.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri cirosu içinde uluslararası satışların payının yüzde 23 seviyesinde olduğuna değinen Kozlu “80'li yıllarda yarı mamul ihracatıyla başlayan ve 90'ların sonunda Selpak markalı ürünlerimizin ihracatıyla devam eden yolculuğumuzda bugün, temizlik kağıdı ürünleri alanında en büyük ihracatçılardan biri konumundayız. Bizim için uluslararasılaşma demek farklı pazarlarda yerelleşme, ihracat ve marka yatırımı demek. 2018'den beri kesintisiz büyüdüğümüz Fas pazarı, bölgesel güç olma planlarımızda önemli bir yere sahip. Hedefimiz 2026 yılında uluslararası satışların ciromuz içindeki payını yüzde 50'ye çıkarmak. Fas'ta artık ev sahibi olan Selpak ile üst segmentte yüzde 47 paya sahibiz. Selpak'tan sonra Solo'nun da standart segmentte pazara girmesiyle Fas pazarında daha da büyük bir oyuncu olma zamanı. Diğer yandan Fas bizim için bir başlangıç. Fas'ta yerel üretim ve pazarlama yetkinliklerimizi daha da güçlendirerek bu pazarda edindiğimiz tecrübeyle farklı ülkelere ihracat ve diğer Afrika ülkelerinde yatırımlar yapmayı planlıyoruz” dedi.

“Hedefimiz Fas'ta da lider oyuncu olmak”

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin Fas'taki konumu ve hedefleri hakkında bilgi veren Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Fas Fabrikası Genel Müdürü Tolga Yazgan ise, Fas'ta kişi başı temizlik kağıdı kullanımının bugün itibariyle 2 kg seviyesinde olduğunu belirterek, “Dünyada kişi başı kullanım yıllık ortalama 6 kg, gelişmiş Batı ülkelerinde 16 kg, Türkiye'de ise 7.5 kg seviyesinde. Veriler, Fas pazarının her yıl ton bazında yüzde 5 büyüyeceğini ortaya koyuyor. Yatırım kararında pazarın büyüme potansiyeli önemli bir rol oynadı.

Selpak ile 2018 yılından bu yana faaliyet gösterdiğimiz Fas pazarında çok önemli ve hızlı gelişme sağlayarak üst segmentte lider marka olma başarısını elde ettik. Selpak'ın ardından yerel üretimimizin de gücüyle daha geniş tüketici kitlesini kucaklamak üzere Solo markamızı devreye aldık. Eylül ayında yaptığımız lansmanla Solo ile standart segmente hızlı bir giriş yaptık. 2025 yılında Selpak ve Solo markalarımızla tüm temizlik kağıtları kategorisinde Fas pazarında lider oyuncu olmayı hedefliyoruz” dedi.