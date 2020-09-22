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Eda Çetin'den genç sporculara destek

Tasarımcı Eda Çetin, olimpiyat konulu yeni tasarımlarıyla spora da büyük destek verecek.

Çetin, elde edeceği gelirle imkanı olmayan kız çocuklarının spor yapmasına destek verecek.


Yeni yapacağı kreasyonuyla olimpiyatlara vurgu yapacak olan mücevher tasarımcısı Eda Çetin, spora da önemli bir katkı sağlayacak. Atletizm, güreş, yüzme, halter gibi olimpiyatlarda mücadele edilen spor dallarına dikkat çekerek yapacağı tasarımların satışından elde edilecek gelirle de önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atmayı planlayan Eda Çetin, özellikle Anadolu'da imkanı olmayan kız çocuklarının spor yapabilmesi için harekete geçecek.

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