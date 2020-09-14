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Eda Çetin'den Olimpiyat dokunuşu

Ünlü mücevher tasarımcısı Eda Çetin, yeni koleksiyonunda Olimpiyat Oyunları’na dikkat çekecek.

Ünlü mücevher tasarımcısı Eda Çetin, yeni koleksiyonunda Olimpiyat Oyunları'na dikkat çekecek. Çetin, gelirinin bir kısmını ise Anadolu'da spor yapma imkanı olmayan genç kızlara bağışlayacak.


Tasarımları Türkiye ve İngiltere'de yoğun ilgi gören mücevher tasarımcısı Eda Çetin, bu kez bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmeyi planlıyor. Tokyo'da gerçekleşecek olan Olimpiyat Oyunları'na dikkat çekerek yeni bir katalog yayınlamayı planlayan Çetin, buradan elde edeceği gelirin bir kısmını ise, Anadolu'da spor yapma imkanı olmayan kız çocuklarına bağışlamayı planlıyor. Önümüzdeki günlerde yapacağı tasarımlarla ilgili projesini belirleyecek olan Çetin, halterden güreşe, bokstan atletizme kadar birçok konuyu tasarımlarına yansıtarak bu projeden elde edeceği gelirle de kız çocuklarına dokunmak istiyor. Anadolu'da maddi anlamda spor yapmak için imkanı olmayan ve kaybolan birçok yetenek olduğunu söyleyen Çetin, "Amacımız bu çocuklarımızı kazanmak. Umarım birçok çocuğumuz hayalini kurduğu spor dalında, bizlerin de katkısıyla istediği noktalara gelir" dedi.

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