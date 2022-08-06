Eda Erdem: “Dünya Şampiyonası'na en hazır şekilde gitmek istiyoruz”

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, takımın çalışmaları hakkında bilgiler aktarırken, “Dünya Şampiyonası'na en hazır şekilde gitmek istiyoruz” dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Voleybol Şampiyonası'nın hazırlık sürecini Türkiye Voleybol Federasyonu'nun internet sitesine değerlendirdi. Milli voleybolcu açıklamasında, “Kısa bir tatil arasının ardından 27 Temmuz'da Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarına başladık. Yoğun ve yorucu bir kamp dönemi geçiriyoruz. Günde çift antrenmanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sabah fitness, akşam top antrenmanlarımız oluyor. Önümüzdeki günlerde önce Fransa ardından Amerika kamplarımız olacak. Orada hazırlık maçları oynayacağız. Bu karşılaşmalarda eksiklerimizi görerek, daha fazla çalışıp, Dünya Şampiyonası'na en hazır şekilde gitmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.