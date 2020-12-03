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Eda Erdem'den anlamlı hediye

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe kaptanı Eda Erdem Dündar, ismini taşıyan tulumla görevini yapan sağlık çalışanına mektup ve imzalı formasını gönderdi.


A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe kaptanı Eda Erdem Dündar, ismini taşıyan tulumla görevini yapan Tuğba isimli sağlık çalışanı unutmadı. Erdem, sağlık çalışanına mektup ve imzalı formasını gönderdi.


Deneyimli voleybolcu, daha önce sağlık çalışanın paylaşımına, "Yakışmış. Çok mutlu oldum. Bu vesileyle bir kere daha tüm sağlık çalışanlarımıza minnet ve şükranlarımı sunarım. İyi ki varsınız" yorumunu yapmıştı.

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