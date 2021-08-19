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Eda Erdem'in resmi stadın yanında

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem’in resmi, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın yanında yer aldı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem'in resmi, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın yanında yer aldı.


Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Kaptanı ve aynı zamanda efsane ismi Eda Erdem'in grafiti resmi Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın yanında yer aldı. ÜNİFEB Mezunlar Derneği tarafından yapılan resimde Erdem'in klasikleşmiş olan sevinç pozu resmedilirken, birçok taraftarın da dikkatini çekti.

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