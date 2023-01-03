İhlas Haber Ajansı

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Eda Taşpınar'ın cami paylaşımına re'sen soruşturma

Eda Taşpınar’ın sosyal medyada cami içerisinde çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatıldı.

Eda Taşpınar'ın sosyal medyada cami içerisinde çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eda Taşpınar'ın sosyal medya ve internet haber sitelerinde camide çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin yapılan haberler gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Re'sen başlatılan soruşturmanın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan olduğu öğrenildi.

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