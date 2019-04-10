Edebiyat tutkunları bu yıl İstanbul'u konuşacak

Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali'nin dördüncüsü, Maltepe Üniversitesi'nde başladı. Her yıl farklı bir konuyla düzenlenen festival bu yıl İstanbul'u konu alıyor. Akademisyenler, edebiyatçılar ve öğrenciler festivalde iki gün boyunca edebiyat üzerinden İstanbul'u konuşacak.

4. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali, ‘İstanbul' temasıyla Maltepe Üniversitesi'nde başladı. Festivalin açılış toplantısı, Maltepe Üniversitesi içerisindeki Marma Otel'de düzenlendi. Toplantıya Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, fakülte dekanları, İstanbul'un farklı üniversitelerinden gelen akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz'ın açılış konuşmalarının ardından, roman kahramanlarının kostümlerini giyen lise öğrencileri salonda yürüyerek davetlilerden büyük alkış aldı. Lise öğrencilerinin geçişinin ardından piyanoda Dr. Mustafa Avşar ve çelloda Murat Süngü'nün sunduğu müzik ziyafeti eşliğinde İstanbul'u konu alan şiirler okundu. Müzik ve şiirin iç içe geçtiği eşsiz şölenin ardından programa kısa bir ara verildi. Aranın ardından festivalin ilk oturumuna geçildi.

4. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali hakkında İHA'ya değerlendirmede bulunan Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, “Yıllardır yaptığımız bir çalışma ve bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali bu yıl daha da önemli, konumuz da İstanbul. Saygıyla andığımız 3 önemli yazarımızın anılarına yapıyoruz aynı zamanda bu çalışmayı. Halide Edip Adıvar, Orhan Veli Kanık ve Sait Faik Abasıyanık, İstanbul'la bütünleşmiş olan yazarlar. İstanbul'la bütünleşmiş olan, İstanbul'u gündemine alan çok yazar, çizer, okur var. Sanata çok konu olmuş bir kent İstanbul. Büyük bir kültür merkezi gerçekten. Biz bu çalışmayla sadece İstanbul'u edebiyatta geçen haliyle anarak değil, bu buluşmaya ortaöğretim gençliğini de konuk ederek, onları da katarak son derece önemli bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Geleneksel hale geldi, bu yıl dördüncü yılımız ve her yıl farklı bir gündem maddesiyle edebiyat içinden, edebiyatın dünyasından romanın, şiirin, hikayenin dünyasından İstanbul'a uzanmaya ve kuşakları, nesilleri buluşturmaya çalışıyoruz. Bu sene birtakım yeniliklerimiz var. Bunlardan bir tanesi kısa film yarışması. Ödüllerini bu akşamki ödül töreninde dağıtacağız. Sergilerimiz var aynı zamanda. Üniversitemizin birçok akademik birimi bu çalışmaya destek verdi. Güzel Sanatlar, Eğitim fakültelerimiz, özellikle Mimarlık ve Tararım Fakültemiz destek verdi. Çünkü mekanda geçiyor bütün edebi buluşmalar. Edebiyat mekanda aynı zamanda. Böylece İstanbul'un bu eşsiz örneğinde mekan, bellek, edebiyat buluşmuş oluyor. Bu bizim için son derece önemli. Önemli yazarlar var. İstanbul Üniversitesi'nden konuklarımız var. Onun dışında bu alanlarda çalışan, çok önemli eserler veren konuşmacılarımız var. İki gün boyunca burada bol bol edebiyatı konuşacağız. Edebiyat üzerinden İstanbul'u konuşacağız” dedi.

Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali Genel Koordinatörü Ömer Asan ise, “Bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz festivalimizin ve konumuz İstanbul. İstanbul dünyada sayılı kentlerden birisi ve romanlara, öykülere, hikayelere, şiirlere, resimlere, şarkılara, aklınıza gelebilecek güzel sanatların bütün dallarına konu olmuş bir kent. Biz de bu yıl festivalin dördüncü yılında İstanbul'u konu edindik. Şahane etkinlikler yapıyoruz. Konuklarımız bu sene ağırlıklı olarak lise öğrencileri oldu. Çok güzel bir katılım var. Hem mutluyuz, hem de festivalimiz neşeli geçiyor” diye konuştu.