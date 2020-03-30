Edin Visca'dan bin aileye erzak yardımı

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli yıldızı Edin Visca, koronavirüs salgını nedeniyle yardıma ihtiyacı olan bin aileye erzak yardımı yapacağını açıkladı.

Başakşehir'in Boşnak futbolcusu Edin Visca, koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunacak. Visca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'de bu dönemde yardıma muhtaç bin ailenin erzak ihtiyacını karşılayacağını duyurdu. Visca'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Her zaman 2. vatanım olarak gördüğüm ve 10 yıldır yaşamaktan büyük mutluluk duyduğum Türkiye'de ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek boynumun borcudur. Bu zor günlerin üstesinden birlikte gelmek için 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum."

Bosnalı futbolcu, yaptığı paylaşımda eski takım arkadaşları Cengiz Ünder ve Marcio Mossoro'yu da etiketleyerek, destek çağrısı yaptı.