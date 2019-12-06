Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı Türkiye'den 17 bin öğrenciye ulaştı

14-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik kişisel gelişim programı' Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı'na Türkiye'den ilgi katlanarak artıyor. 2019 yılında ödül programına Türkiye'yi 19 ilindeki 121 okulundan 4 bin 599 öğrenci katılırken, Türkiye, bu rakamlarla EMAS Bölgesi'nde İngiltere, İrlanda ve Ürdün'den sonra dünyada programa en fazla gencin katıldığı 4'ncü ülke olarak öne çıktı.

Akfen Holding'in desteğiyle Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı (TİKAV) temsilinde The Duke of Edinburgh's International Award - Türkiye Ulusal Otoritesi tarafından yürütülen Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı Türkiye'de kapsamını katlayarak arttırıyor. Gönüllü hizmet, fiziksel gelişim, beceri geliştirme ile macera ve keşif bölümleriyle tüm dünyada 14-24 yaş arasındaki gençlerin bireysel gelişimine katkı yapmayı amaçlayan Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı, Türkiye'de kurumsal olarak uygulanışının 16'ncı yılına girerken, 2019 en fazla öğretim kurumu ve öğrenci katılımı bakımından rekor yılı olarak tarihe geçtiği bildirildi.

Programa Türkiye'deki gençlerin katılımı sadece 2019 yılında Türkiye'de 19 farklı ilde 121 lise, üniversite, gençlik merkezi ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürütülen program kapsamında, bugüne kadar 17 binden fazla gence ulaşıldı. Her yıl yaklaşık 3 binin üzerinde yeni katılımcının dâhil olduğu programda, şimdiye dek 7 bin 885 katılımcı ödül almaya hak kazandı. Türkiye, bu rakamlarla Avrupa, Orta Doğu ve Arap ülkeleri bölgesinde İngiltere, İrlanda ve Ürdün'den sonra en fazla gencin katıldığı 4'ncü ülke olarak öne çıktı.

Yapılan bilgilendirmede; bu yıl yakalanan yoğun ilgi ile 2020 yılında Türkiye'nin 140 okul ve 6 bin öğrenciye ulaşılması ve ödül programının 63 yıl önce doğduğu İngiltere ve İrlanda'dan sonra üçüncü ülke olması planlanıyor. Türkiye'deki Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı'nda 5 yılda en az 30 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

"Amacımız 20 milyon Türk gencine ulaşmak"

Ödül programının Türkiye'deki ilk yıllarında kendisinin de tüm kategorileri tamamlayarak ödül almaya hak kazandığını ifade eden Akfen Holding ile TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, hedeflerinin 'Türkiye'de 20 milyon gence ulaşmak' olduğunu kaydetti.

Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı'nın 130'dan fazla ülkede uygulandığına dikkat çeken Pelin Akın Özalp, "Ödül programı bu ülkelerin tümünde aynı standartlarda uygulanıyor. Bu nedenle tüm aşamaları geçtikten sonra öğrencilerin almaya hak kazandığı ödül sertifikası Avrupa ve Amerika kıtaları başta olmak üzere dünyanın önde gelen birçok farklı ülkesinde uluslararası alanda geçerlilik taşıyor. Bu sertifikalar iş, üniversite, burs başvurularında önemli seçilme kriteri olarak öne çıktığı için son yıllarda bize başvuran okul ve öğrenci sayısında önemli artış yakaladık. Türkiye'nin doğusundan batısına 121 okula yayıldık. Amacımızı 20 milyon Türk gencine ulaşmak olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

Dünyada iş ve üniversitelere kabul edilmede başlıca kriter sayılıyor

Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı, 130'dan fazla ülkede uygulanan dünyanın önde gelen gençlik başarı ödülü olarak biliniyor. Programa 14-24 yaş aralığındaki tüm gençler katılabiliyor. Katılım tamamen gönüllü olmakla birlikte program, gençlerin kişisel olarak kendilerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine, özgüven ve öz disiplin kazanmalarına destek olmayı hedefliyor. Gençlerin ödülü almak için gönüllü hizmet, fiziksel gelişim ve beceri geliştirme bölümleri için haftada birer saat faaliyetlerde bulunmaları ve macera ve keşif yolculuğuna katılmaları gerekiyor. Dünyada 8 milyon gence ulaşan projenin dünyada iş ve üniversitelere kabul edilmede başlıca seçme kriteri sayılması dikkat çekiyor.

Tekirdağ'dan Erzurum'a tam 121 okula yayıldı

Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı Türkiye'de 19 ilde 121 okulda uygulanıyor. Okulların bulunduğu iller İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra Erzurum, Elazığ, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kayseri, Adana, Mersin, Samsun, Eskişehir, Afyon, Antalya, Sakarya, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ olarak sıralanıyor. 121 eğitim kurumunun 71'i İstanbul'da yer alıyor. Programı tamamlayarak ödül almaya hak kazanan bağımsız katılımcılar için 15'nci Ulusal Altın Ödül Töreni 5 Aralık 2019 tarihinde (dün) İstanbul Birleşik Krallık Başkonsolosluğu'nda, 21'nci Gümüş Ulusal Ödül Töreni 6 Aralık 2019 tarihinde (bugün) Maltepe Üniversitesi'nde, 2'nci Bağımsız Bronz ve Gümüş Ulusal Ödül Töreni ise 7 Aralık 2019 (yarın) tarihinde Novotel İstanbul Bosphorus Oteli'nde gerçekleştirilecek.

Törenlerde, öğrencileri ödül programında tamamen gönüllü olarak destekleyen 40 okul müdürü ile katılımcılara gönüllü mentorluk yapan 146 ödül liderine de teşekkür belgeleri verilecek.