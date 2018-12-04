Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı'ndan 3 farklı ödül etkinliği

Dünyada 130'dan fazla ülkede uygulanan ve Türkiye'de Akfen Holding desteğiyle Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı (TİKAV) temsili altında gerçekleştirilen ‘14-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik kişisel gelişim programı' Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı'nı tamamlayan gençler 5-6-7 Aralık'ta gerçekleştirilecek 3 farklı etkinlik ile ödüllerini alacak.

Akfen Holding'in desteğiyle Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı (TİKAV) temsili altında The Duke of Edinburgh's International Award- Türkiye Ulusal Otoritesi tarafından yürütülen Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı Türkiye'de faaliyetlerine devam ediyor. Gönüllü hizmet, fiziksel gelişim, beceri geliştirme ile macera ve keşif bölümleriyle gençlere bireysel gelişim imkanı sunan ve Türkiye'de 2001 yılından bu yana uygulanan Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı, 5-6-7 Aralık'ta hayata geçirilen üç farklı etkinlikle ödülleri sahipleriyle buluşturacak.

Bu kapsamda 14'ncü Altın Ulusal Ödül Töreni 5 Aralık 2018 tarihinde İstanbul Birleşik Krallık Başkonsolosluğu ev sahipliğinde gerçekleşecek. Törene, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater ve Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Yardımcısı Lorraine Fussey, Ödül Liderleri, katılımcılar ve velileri katılacak. Programı tamamlayarak ödül almaya hak kazanan bağımsız katılımcılar için Bronz ve Gümüş Ulusal Ödül Töreni ise 6 Aralık 2018 tarihinde İstanbul'da yapılacak. 20'nci Gümüş Ulusal Ödül Töreni ise 7 Aralık 2018 tarihinde Maltepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

İngiltere'de bulunan üniversitelere kabul edilmede başlıca kriter

Yapılan bilgilendirmede; Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı, 130'dan fazla ülkede uygulanan dünyanın önde gelen gençlik başarı ödülü olduğu kaydedilirken, programa 14-24 yaş aralığındaki tüm gençler katılabiliyor. Katılım tamamen gönüllü olmakla birlikte ödül programı, gençlerin kişisel olarak kendilerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine, özgüven ve özdisiplin kazanmalarına destek olmayı hedefliyor. Gençlerin ödülü almak için gönüllü hizmet, fiziksel gelişim ve beceri geliştirme bölümleri için haftada birer saat faaliyetlerde bulunmaları ve bir macera ve keşif yolculuğu'na katılmaları gerekiyor. Dünyada 8 milyon gence ulaşan projenin İngiltere'deki üniversitelere kabul edilmede seçme kriteri olması dikkat çekiyor.

Türkiye'de 110'a yakın lise, üniversite, gençlik merkezi ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürütülen program kapsamında, bugüne kadar 15 binden fazla gence ulaşılırken, her yıl yaklaşık 5 bin yeni katılımcının dahil olduğu programda, bugüne kadar dört binden fazla katılımcı ödül almaya hak kazandığı kaydedildi.