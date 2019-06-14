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Edirnekapı E-5'te taksi ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

100 Karayolu’nda ticari taksi ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

100 Karayolu'nda ticari taksi ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, D-100 Karayolu Fatih Edirnekapı mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Avcılar istikametine seyir halinde olan 34 LCA 155 plakalı servis minibüsü ile aynı yönde seyreden 34 TBH 63 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kazada ismi öğrenilemeyen ticari taksi sürücüsü sıkışarak yaralandı.


Olayın haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye sevk edildi. kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırırken, sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza nedeniyle bölgede trafik oluştu. Araçlarının kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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