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Edirnekapı'da metrobüs yolcuya çarptı

İstanbul Edirnekapı’da metrobüs yoluna giren bir kadın, metrobüsün çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Edirnekapı'da metrobüs yoluna giren bir kadın, metrobüsün çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Kaza, saat 20.00 sıralarında Edirnekapı Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söğütlüçeşme istikametine ilerleyen bir metrobüs, Edirnekapı Durağı'nda yola giren ismi öğrenilemeyen bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yola savrularak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle metrobüs yolunda uzun kuyruklar oluşurken, kazaya karışan aracın kaldırılmasıyla birlikte metrobüs yolundaki trafik normale döndü.

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