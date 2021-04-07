Edis ‘Martılar' ile fizy'nin zirvesinde

Dijital müzik platformu fizy'de Mart ayının ‘en'leri açıklandı. Son dönemin popüler isimlerinden Edis'in son parçası ‘Martılar' fizy'li müzik tutkunları tarafından en fazla paylaşılan şarkı oldu.

Dijital müzik platformu fizy, Mart ayında da müzikseverlerin tercihlerinden biri oldu. ‘Benim Ol' şarkısıyla büyük bir başarı yakalayan Edis'in yaza girmeden önce çıkardığı enerji dolu parçası ‘Martılar' en fazla paylaşılan şarkı oldu. Söz ve müziği Emrah Karakuyu imzalı ve düzenlemesi Ozan Çolakoğlu tarafından yapılan şarkı, kısa zamanda müzik tutkunlarının diline dolandı.

Türk müziğinin usta isimlerinden Müslüm Gürses, Sezen Aksu, Ahmet Kaya, İbrahim Tatlıses ve Ebru Gündeş en çok dinlenen sanatçılar arasında zirvede yerlerini korurken her yaştan hayran kitlesine sahip Oğuzhan Koç, Mustafa Ceceli, Serdar Ortaç, Tarkan ve Buray da listede yer aldı. Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar'ın düeti ‘Öptüm Nefesinden' ise en çok dinlenenler arasına girdi. Her zevkten müzik türüne hitap eden fizy'deMart ayında en fazla Sakiler'in ‘Dünyadan Uzak' isimli parçası beğenildi.

En sevilen tür yine ‘pop' oldu

35 milyondan fazla şarkının bulunduğu platformda kullanıcılar Mart ayında da en fazla ‘pop' türü parçaları dinledi. Pop'u ‘rap' ve ‘yöresel' müzik türleri takip etti. Onlarca müzik listesinin bulunduğu platformda en çok tercih edilenler şöyle sıralandı: ‘En Yeniler (Yerli)', ‘Günün Listesi',‘En Yeniler (Yabancı)', ‘90'lar Türkçe Pop', ‘fizy pop', ‘#EvdeHayatVar pop', ‘2020 Yaz', ‘Yeni Nesil Pop', ‘fizy rap' ve ‘Eskimeyen Şarkılar'.

Türkiye'nin her bölgesinden dinleyici kitlesine sahip dijital müzik platformunu, Mart ayında en çok dinleyen şehirlerin başında İstanbul geldi. Onu sırasıyla Ankara, Konya, İzmir, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep ve Kayseri takip etti.