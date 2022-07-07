Edis ve Gazapizm Fanta Fest ile Türkiye'yi dolaşacak

18 Ağustos'ta Ankara'da başlayacak olan festivalde Edis ve Gazapizm ile gençler yazın keyfini doyasıya çıkartacak. Fanta Fest, 8 yıllık aradan sonra müzik ve eğlenceyi Türkiye'nin dört bir yanına Edis ve Gazapizm ile taşıyor. Fanta Fest, 18 Ağustos'tan itibaren yaklaşık bir ay boyunca Samsun'dan Antalya'ya, İzmir'den Şanlıurfa'ya kadar toplam 10 şehre konuk olacak. Pop müzik alanında son dönemin en sevilen ve en yetenekli isimleri arasında gösterilen Edis'in birbirinden güzel şarkılarını, unutulmaz sahne şovlarıyla birleştireceği Fanta Fest'te, rap müzik dünyasını önemli isimlerinden Gazapizm'de en beğenilen şarkılarını sevenleri için seslendirecek.

18 Ağustos'ta Ankara'da başlayacak Fanta Fest, sonrasında Samsun(21 Ağustos), Kayseri (23 Ağustos), Malatya (25 Ağustos), Şanlıurfa (27 Ağustos), Adana (29 Ağustos), Antalya (2 Eylül),İzmir (5 Eylül), Bursa (7 Eylül) ve İstanbul (10 Eylül) illerine festival coşkusunu getirecek.