Efeler Ligi 3./4.'lük Etabı maç programı belli oldu

/4.'lük etabının programı belli oldu.

Galatasaray, Efeler Ligi 3./4.'lük etabında Halkbank ile karşılaşacak. Efeler Ligi Play-Off Yarı Final etabında mağlup olan iki takım, içeride ve dışarıda olmak üzere karşılıklı iki karşılaşmada mücadele edecek. İlk maç, normal lig etabı sonunda puan cetvelinde alt sırada bulunan takımın sahasında, ikinci maç 2 gün sonra üst sırada bulunan takımın sahasında oynanacak. İkli maçı alan takım lig 3.'sü olurken, kaybeden takım ise ligi 4. sırada tamamlayacak. Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü ve son müsabaka üst sırada bulunan takımın sahasında oynanacak.

Efeler Ligi 3./4.'lük Etabı maç programı şöyle:

1. Maç | 20 Nisan Cumartesi

15.00 Galatasaray - Halkbank (Burhan Felek Voleybol Salonu)

2. Maç | 24 Nisan Çarşamba

18.30 Halkbank - Galatasaray (Ankara Başkent Spor Salonu)

3. Maç | 28 Nisan Pazar

15.00 Halkbank - Galatasaray (Ankara Başkent Spor Salonu)