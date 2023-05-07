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Efeler Ligi: Arkas: 3 - Fenerbahçe: 0

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 3/4.

'lük ikinci maçında Fenerbahçe, İzmir'de Arkas Spor'a 3-0 kaybetti ve sezonu 4. sırada tamamladı.



Salon: Atatürk Voleybol


Hakemler: Hakkı Demiralay, Eyüpcan Kayışoğlu


Arkas Spor: Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Oğuzhan Tarakçı, Enes Atlı, Bertuğ Öndeş, Enis Ali Ay (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Ulaş Kıyak, Gökçen Yüksel, Perez)


Fenerbahçe HD Sigorta: Louati, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Marouflakrani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Caner Pekşen, Meljanac)


Setler: 19-25, 25-27, 27-29


Süre: 83 dakika (23, 28, 32)

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