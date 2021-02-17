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Efeler Ligi: Halkbank: 3 - Arkas Spor: 0

Türkiye Efeler Ligi 28.

hafta mücadelesinde Halkbank, Arkas Spor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.


Türkiye Efeler Ligi'nin 28. haftasında Arkas Spor'u konuk eden Halkbank, 25-21, 25-20 ve 25-20'lik setlerle mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.



Salon: Başkent


Hakemler: Zeki Bocutcu, Tolgacan Dinçer


Halkbank: Aslan Ekşi, Samet Faik, Alexander Berger, Oğuzhan Karasu, Fernando Hernandez, Efe Bayram (Volkan Done, Caner Ergül, Brett Walsh)


Arkas Spor: Jay Blankenau, Burak Güngör, Çağatay Durmaz, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Julien Winkelmuller, Mustafa Koç)


Setler: 25-21, 25-20, 25-20


Süre: 78 dakika (26, 26, 26)

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