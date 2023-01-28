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Efeler Ligi'nde 17. hafta heyecanı

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 17.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 17. hafta yarın oynanacak 6 karşılaşma ile başlayacak.


Efeler Ligi'nde 16. hafta heyecanı yarın ve 30 Ocak Pazartesi günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Fenerbahçe ile Türşad ve karşı karşıya gelecek. Hafta Halkbank - Galatasaray HDI Sigorta arasında oynanacak karşılaşma tamamlanacak.


Efeler Ligi'nde haftanın programı şu şekilde:



Yarın


13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Türşad


13.00 Cizre Belediyesi. - Develi Belediyespor


15.00 Hekimoğlu GCT BVİ - Tokat Belediye Plevne


16.00 Ziraat Bankkart - Spor Toto


16.00 Hatay BBSK - Arkas Spor


17.30 Altekma - Bursa BBSK



30 Ocak Pazartesi


15.00 Halkbank - Galatasaray HDI Sigorta

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