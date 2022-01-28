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Efeler Ligi'nde 17. hafta programı

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 17.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 17. hafta yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak.


Efeler Ligi'nde 17. hafta heyecanı yarın ve 30 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta oynanması planlanan Afyon Bld. Yüntaş - Cizre Bld. maçı, Cizre ekibindeki Covid 19 pozitif vakalar sebebiyle ertelendi.


Haftanın programı şu şekilde:


Yarın


14.00 Galatasaray HDI Sigorta - Sorgun Bld.


15.30 Tokat Bld. Plevne - Halkbank


16.00 Bingöl Solhan Spor - Fenerbahçe HDI Sigorta


17.00 Altekma - Arkas Spor


17.00 Spor Toto - Bursa B.Şehir Bld.



30 Ocak Pazar


14.00 Ziraat Bankkart - Yeni Kızıltepe Spor

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