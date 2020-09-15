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Efeler Ligi'nde 2. hafta heyecanı

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 2.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.


Efeler Ligi'nde 2. hafta heyecanı yarın ve 17 Eylül Perşembe oynanacak maçlarla başlayacak. Haftanın açılış müsabakalarında Solhan Spor ile İnegöl Bld. ve Bursa B.Şehir Bld. ile Spor Toto karşı karşıya gelecek. Hafta Altekma ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabaka ile sona erdi.


Efeler Ligi'nde 2. haftanın programı şöyle:



Yarın


15.00 Solhan Spor - İnegöl Bld.


15.00 Bursa B.Şehir Bld. - Spor Toto


16.00 Afyon Bld. Yüntaş - Arkas Spor


18.00 Ziraat Bankkart - Halkbank



17 Eylül Perşembe


13.00 Arhavi Voleybol - İstanbul BBSK


15.00 Galatasaray HDI Sigorta - Haliliye Bld.


16.00 Altekma - Fenerbahçe HDI Sigorta

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