AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. hafta yarın oynanacak İnegöl Bld.-Tokat Bld. Plevne karşılaşmasıyla başlayacak.

Efeler Ligi'nde 21. hafta heyecanı yarın, 7 Mart ve 9 Mart tarihlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında İnegöl Bld. - Tokat Bld. Plevne karşılaşacak. Hafta Spor Toto - Ziraat Bankası arasında oynanacak müsabaka ile sona erecek. Ligde haftanın programı ise şöyle:

Yarın

19.00 İnegöl Bld. - Tokat Bld. Plevne

7 Mart Cumartesi

14.00 Arhavi Voleybol - Fenerbahçe

14.00 İstanbul BBSK - Galatasaray

16.00 Sorgun Bld. - Bursa B.Şehir Bld.

17.00 Arkas Spor - Halkbank

9 Mart Pazartesi

19.00 Spor Toto - Ziraat Bankası