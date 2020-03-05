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Efeler Ligi'nde 21. hafta heyecanı

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 21.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. hafta yarın oynanacak İnegöl Bld.-Tokat Bld. Plevne karşılaşmasıyla başlayacak.


Efeler Ligi'nde 21. hafta heyecanı yarın, 7 Mart ve 9 Mart tarihlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında İnegöl Bld. - Tokat Bld. Plevne karşılaşacak. Hafta Spor Toto - Ziraat Bankası arasında oynanacak müsabaka ile sona erecek. Ligde haftanın programı ise şöyle:



Yarın


19.00 İnegöl Bld. - Tokat Bld. Plevne



7 Mart Cumartesi


14.00 Arhavi Voleybol - Fenerbahçe


14.00 İstanbul BBSK - Galatasaray


16.00 Sorgun Bld. - Bursa B.Şehir Bld.


17.00 Arkas Spor - Halkbank



9 Mart Pazartesi


19.00 Spor Toto - Ziraat Bankası

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