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Efeler Ligi'nde haftanın programı belli oldu

Efeler Ligi’nde 16.

Efeler Ligi'nde 16. hafta yarın oynanacak tek karşılaşma ile başlayacak.


AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 16. hafta heyecanı yarın, 21 Ocak Cumartesi, 22 Ocak Pazar ve 22 Ocak Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Spor Toto ile Halkbank karşı karşıya gelecek. Hafta Tokat Bld. Plevne ile Altekma arasında oynanacak maçla tamamlanacak.


Efeler Ligi'nde haftanın programı şu şeklide:



Yarın


14.00 Spor Toto - Halkbank



21 Ocak Cumartesi


16.00 Bursa BBSK - Cizre Bld.



22 Ocak Pazar


13.00 Türşad - Ziraat Bankkart


13.00 Galatasaray - Manas Enerji Hatay BBSK


16.00 Develi Bld. - Fenerbahçe


17.30 Arkas Spor - Hekimoğlu GCT BVİ



23 Ocak Pazartesi


17.30 Tokat Bld. Plevne - Altekma SK

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