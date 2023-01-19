Efeler Ligi'nde haftanın programı belli oldu

Efeler Ligi’nde 16.
Efeler Ligi'nde 16. hafta yarın oynanacak tek karşılaşma ile başlayacak.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 16. hafta heyecanı yarın, 21 Ocak Cumartesi, 22 Ocak Pazar ve 22 Ocak Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Spor Toto ile Halkbank karşı karşıya gelecek. Hafta Tokat Bld. Plevne ile Altekma arasında oynanacak maçla tamamlanacak.
Efeler Ligi'nde haftanın programı şu şeklide:
Yarın
14.00 Spor Toto - Halkbank
21 Ocak Cumartesi
16.00 Bursa BBSK - Cizre Bld.
22 Ocak Pazar
13.00 Türşad - Ziraat Bankkart
13.00 Galatasaray - Manas Enerji Hatay BBSK
16.00 Develi Bld. - Fenerbahçe
17.30 Arkas Spor - Hekimoğlu GCT BVİ
23 Ocak Pazartesi
17.30 Tokat Bld. Plevne - Altekma SK