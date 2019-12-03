Efsane Cuma indirimleri KOBİ'lerin e-ticaret gelirlerini 6 kat artırdı

11 Bekarlar Günü ve Efsane Cuma indirimleri, hem üreticiyi hem de tüketiciyi sevindirdi. KOBİ'lerin e-ticaret üzerinden sattıkları ürün sayısı 11 Kasım'da yüzde 176 artarken Efsane Cuma indirimleriyle bu oran yüzde 350'yi aştı. Kasım ayı e-ticarette en yoğun ay olurken yıl ortalamasına göre cirolar 6 kat arttı.

Kasım ayı e-ticarette, 11.11 Bekarlar Günü ve Efsane Cuma indirimlerine sahne oldu. İndirimler sayesinde tüketicilerin büyük ilgisiyle karşılaşan e-ticaret siteleri, zaman zaman taleplere yetişmekte zorlandı. E-ticaret altyapı sağlayıcısı IdeaSoft'un hizmet verdiği 7 bin 500 e-ticaret sitesinin verilerine göre, Siber Pazartesi ile birleşen Efsane Cuma indirimlerinde sipariş sayısı 6 kat artarken, elde edilen ciro 5 kat büyüdü. İndirim kampanyalarıyla gelirlerde yaşanan artışlar özellikle KOBİ'leri rahatlatırken, ekonomiye canlılık getirdi.

Sepet ortalaması 277 TL'ye düştü, gerçek indirimler uygulandı

Kasım ayındaki indirim günleri yalnızca üretici ve satıcılara değil tüketicilere de büyük fayda sağladı. En fazla indirim giyimde görülürken kozmetik, gıda, takı ve kırtasiye en fazla indirim uygulanan diğer kategoriler oldu. KOBİ'lerin yıl genelinde ortalama 360 TL'lik sepet ortalamasına sahip olduğunu belirten IdeaSoft CEO'su Seyhun Özkara, "İndirim dönemlerinde sepet ortamalarında büyük düşüşler görülüyor. İlk olarak 11.11 indirimlerinde sepet ortalaması 320 TL'ye düşerken, yılın son indirimi olan Efsane Cuma ve Siber Pazartesi'nde sepet ortalaması 277 TL seviyelerine indi. KOBİ'ler için sepet ortalamasındaki düşüş olumsuz yorumlanabilir ancak, indirimlerle oluşan ticari hacim, sepet tutarındaki düşüşü oldukça iyi sübvanse etti. Hem üretici hem satıcı hem de tüketiciler için ticari anlamda oldukça güzel bir ayı geride bıraktık." ifadelerini kullandı.

"Kapıda ödeme, güven sağlamak adına oldukça önemli"

Kasım ayında e-ticaret sitelerinden alınan ürünler için yapılan ödemelerin yüzde 73,9'u kredi kartı, yüzde 21,3'ü kapıda ödeme ve yüzde 4,8'i havale ile gerçekleşti. İnternetten alışveriş yapılmasına rağmen ödeme işlemini eski usule göre sürdürmek isteyen tüketicilerin olduğunu hatırlatan Seyhun Özkara, "Bir kesim tüketici, ürünü eline almadan ödeme yapmıyor ve bu nedenle kapıda ödeme seçeneğini kullanıyor. Kapıda ödeme seçeneğini tercih eden bir diğer grup tüketicinin ise e-ticaret alışkanlığı yok. Ancak e-ticarete karşı güven kazanıldıktan sonra kapıda ödemenin yerini kredi kartına bıraktığını görüyoruz. Bu noktada tüketicilerin e-ticarete alışması için e-ticaret sitelerinin tüketicilere ödeme yöntemi noktasında alternatif sunması gerekiyor." şeklinde konuştu.

En çok kozmetik, tekstil ve anne bebek ürünleri satıldı

Verilere göre; Efsane Cuma indirimlerinde tüketiciler tarafından en çok rağbet kozmetik ürünlerine gösterildi. Mağazalarda kozmetik ürünlerindeki fiyat artışı sonrası e-ticaret indirimlerinin tüketicileri cezbettiğinin altını çizen Seyhun Özkara, "Tüketiciler istedikleri ürünü almak için artık özel indirim günlerini bekliyor. Özellikle kozmetik ürünlerinin satış rakamlarında büyük artış görülürken, ikinciliği tekstil ve üçüncülüğü bebek bezi ve mamaların yer aldığı anne bebek ürünleri aldı." dedi.

Ayrıca IdeaSoft tarafından verilen bilgiye göre, Efsane Cuma indirimlerinde en çok sipariş 09.00-12.00 saatleri arasında verildi.