Efsane “Kaptan Tsubasa” geri döndü

Atılan rövaşatalar, ağları delen goller, arkadaşlar, rakipler ve her yaştan futbolseverin hafızasına kazınan sahneleriyle 90'lı yılların en popüler çizgi filmi Kaptan Tsubasa, yeni bölümleriyle sahalara geri döndü.

Dünyaca ünlü futbolculara ilham kaynağı olan efsane çizgi film Kaptan Tsubasa, ülkemizde yayınlandığı 90'lı yıllarda çocukları futbol aşkıyla ekranlara kilitlemişti. Futbol sevgisini sportmenlik ile birleştiren hikayeleriyle yayınlandığı dönemde büyük yankı uyandıran Kaptan Tsubasa'nın yeni bölümleri, Cartoon Network ekranlarında yayınlanmaya başladı.

En büyük hayali Japonya adına FIFA Dünya Kupası'nı kazanmak olan 11 yaşındaki Tsubasa Oozora'nın hikayesi, Yoichi Takahashi tarafından ilk kez 1981 yılında manga serisi olarak oluşturuldu ve 1983 yılında anime olarak ekranlara uyarlandı. Futbol sevgisi ve spor ahlakını heyecanlı maçlar eşliğinde anlatan çizgi film, futbolun aslında bir akıl oyunu ve ekip işi olduğunu vurgulayan bölümleriyle bütün dünyada büyük kitlelere ulaştı. Çocukların kalbinde futbol ateşini yakan ve yayınlandığı dönemde fenomen haline gelen Kaptan Tsubasa; Lionel Messi, Alexis Snchez ve Fernando Torres gibi dünyaca ünlü futbolculara da ilham kaynağı oldu.

Anime serileri, filmler ve bilgisayar oyunlarıyla tüm dünyaya yayılan Kaptan Tsubasa, futbolu bir dostluk ve centilmenlik sporu olarak anlatan yeni bölümleriyle çocuklara örnek olmaya devam ederken, izleyen büyükleri de çocukluğuna geri döndürüyor.