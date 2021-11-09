EGD Başkanı Toprak: "E-ticarette en önemlisi iletişimdir"

Toprak, “Teknoloji öyle bir noktaya gelecek ki sahici olanlar fark oluşturacak, bu da iletişim ile olacak” dedi.

Ecom Leaders Club (ELC) tarafından Türkiye İş Bankası ana iş ortaklığı ile düzenlenen Vision Talks'ta konuşan Toprak, “e” ile başlayan şeylerin hayatın bir parçası haline geldiğine dikkat çekerek, pandemi döneminde herkesin e-ticaretin farkına vardığını vurguladı. E-ticaret ile birlikte paket servisin de sürece dahil olduğunu ifade eden Celal Toprak, pandemi kısıtlamaları döneminde sadece kargo ve kurye şirketlerinin hareketli olduğunu belirtti. Toprak, “Her 10 tüketiciden 8'i online kanalları tercih edecek duruma gelmiş. Bu müthiş bir rakam. Kimse bunu pandemi öncesi fark edemiyordu. E-ticarette bütün mesele güven ve teknolojik olarak işi düzgün yapmaktır ama en önemlisi iletişimdir. Bunun için iç pazarda iletişim, dış pazarda kamunun bir takım bürokratik prosedürlerin önünü açması gerekiyor. Bir gün global çapta e-ticaretin Davos'unu İstanbul'da yapma mücadelesi vermek lazım. Bu da bir iletişim meselesidir” ifadelerini kullandı.

“E-ticarette sahtekârlığın şansının azaldığı bir devir geliyor”

“E-ticarette yarış kızışacak, bu yarışta insani davranan kazanacak” diyen Celal Toprak, şunları söyledi: “Teknoloji öyle bir noktaya gelecek ki sahici olanlar fark oluşturacak, bu da iletişim ile olacak. Biz aynı şeyi konvansiyonel perakende de gördük. Kim müşteri ile iyi iletişim kuruyorsa hep başarılı oldu. E-ticarette sahtekârlığın şansının azaldığı bir devir geliyor”.