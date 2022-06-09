EGD'den Türkiye Gazetesi'ne iki ödül

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'nde Türkiye Gazetesi'ne iki ödül verildi.

Ekonomi medyası ve iş dünyası, 14. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri töreninde buluştu. Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'nde, haberleriyle gündem oluşturan medya mensupları belirlendi. 32 kişilik jürinin puanlamalarıyla bu yıl 14 dalda ödül takdim edildi.

14. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'ne Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tebrik mesajı gönderdi. Bakan Nebati mesajında, "Ekonomi Basını Başarı Ödülleri kapsamında ödül almaya hak kazanan EGD'nin değerli basın mensuplarını en içten duygularımla kutluyor, organizasyonda emeği geçen tüm üyeleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Avdagiç: “Mutluluk duyuyorum”

Törenin ev sahibi İTO Başkanı Şekib Avdagiç, konuşmasında şunları söyledi: "Hemen belirteyim ki, bugün hem böylesine seçkin bir gazeteci topluluğuyla bir arada olmaktan, hem de bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. EGD'nin kuruluşundan bu yana Yaza Merhaba Partisi adı altında yaptığı bu etkinliğin; yine fiziki olarak tüm EGD üyelerinin katılımıyla kutlanmasını diliyorum. Evet, kutlama biçimi ne kadar değişirse değişsin, EGD'nin bu aktivitesi artık bir klasiktir. Aynı şekilde İstanbul Ticaret Odası'nın EGD'nin bu etkinliğine ev sahipliği yapması da bir klasiktir. Aslında bu destek, bizim için bir zorunluluktur. 1885'ten itibaren Türkiye'nin ilk kurumsal ekonomi haberciliğini başlatan İstanbul Ticaret Odası olarak ekonomi basınının yanında olmak ve gelişmesine katkıda bulunmak; bizim vazgeçilmez bir mesuliyetimizdir. Biz bu bilinçle hareket ediyoruz."

"Bir hususun altını daha çizmek istiyorum." diyen Avdagiç, "Tüm dünya ve ülkemiz, pandemi ve ardından gelen Ukrayna-Rusya Savaşı yüzünden zor bir süreçten geçiyor. Gelişmiş ülkeler ile bizim gibi gelişmekte olan ülkeler ve bütün dünya, ciddi bir enflasyon sorunuyla karşı karşıya bulunuyor. Tedarik zincirinin kopması, korumacı eğilimler, bölgesel güçlerin tekrar sahneye çıkması gibi gelişmeler, sıkıntıları daha da artırıyor. Elbette hiçbir 'tünel' ebedi değildir. Yine atalarımızın dediği gibi 'Sel gider, kum kalır' Dolayısıyla bu süreç sonrasında kazananın ülkemiz olması için hepimize ve bilhassa ekonomi gazetecilerine büyük görev düşüyor. Çünkü bu dönemde iş dünyasını ve halkımızı doğru bilgiyle donatıp doğru yönlendirecek olan sizlersiniz." ifadelerini kullandı.

TİM Başkanı İsmail Gülle de törende yaptığı konuşmada şu mesajları verdi: "Sizleri 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve şahsım adına, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Yaptığınız iş, ihracat öncülüğünde her geçen gün büyüyen Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin hem Türk kamuoyuna hem de dünyaya duyurulması anlamında, çok önemli bir role sahip. Ekonomimiz büyüdükçe, bu işin fikri ve stratejik boyutunun da önemi artıyor. Yazılarınızla, haberlerinizle, her zaman yeni fikirleri, alternatif çözümleri sunan aktörler olarak yanımızda oldunuz. Bizlere yol arkadaşlığı etmeniz, İhracat Ailemizi daha da güçlü kıldı."

İki ödül

Gecede ‘Yılın Ekonomi Haberi' kategorisinde Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli “Galerici Zulaları” haberi ile Önder Çelik de “Kuryeyi devler kaptı esnaf yaya kaldı!” haberiyle ödül aldı.