Ege Kupası'nda şampiyon Türkiye oldu

21'inci Uluslararası Ege Kupası, final karşılaşmaları ile birlikte tamamlandı. Finalde Güney Kore ile karşılaşan Türkiye, Melih Bostan'ın 20'inci ve 74'üncü dakikalarda attığı gollerle maçı 2-1 kazanarak turnuva tarihindeki 10'uncu şampiyonluğuna ulaştı.

Mercedes-Benz'in desteklediği 2020 Mercedes-Benz Ege Kupası, bu yıl 15-21 Ocak 2020 tarihleri arasında Kuşadası Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde düzenlendi. 16 yaş altı futbol milli takımlarının mücadele ettiği 2020 Ege Kupası, Mercedes-Benz'in isim sponsorluğunda dokuzuncu kez gerçekleşti.

Turnuvanın son günü olan bugün Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde 3 farklı karşılaşmanın ardından final maçı oynandı. Rakiplerini geride bırakan Türkiye ile Güney Kore takımları Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 14.30'da başlayan finalde karşı karşıya geldiler. 16 yaş altındaki futbolculardan oluşan takımlardan Türkiye karşılaşmayı 2-1 kazanarak şampiyonada birinci oldu. İkincinin Güney Kore olduğu Ege Kupası 2020'de üçüncülük İrlanda Cumhuriyeti'nin oldu.

Süer Sülün: "Türk futbolunun geleceğine katkıda bulunuyoruz"

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, bu yıl 21'incisi düzenlenen Ege Kupası'na ilişkin; Türk futbolunun en uzun soluklu destekçilerinden biri olduklarını dile getirerek şunları söyledi: "Mercedes-Benz olarak, 1996 yılından bu yana Türkiye Futbol Federasyonu'nun en büyük destekçilerinden biriyiz. 2019'da gerçekleştirdiğimiz anlaşma sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu ve A Milli Futbol Takımı Ana Sponsorluğumuzu 2023 yılına kadar uzattık. Bu kapsamda federasyonun farklı faaliyet alanlarına destek vermeyi sürdürüyoruz. Bu birlikteliğimizin son 9 yılında, 16 yaş altı genç sporcuların mücadele ettiği Ege Kupası'na aralıksız desteğimizi sürdürerek Türk futbolunun geleceğine de katkıda bulunuyoruz."

Mercedes-Benz Ege Kupası'nın tarihçesi

15-21 Ocak 2020 tarihlerinde 21'inci kez düzenlenen Ege Kupası'na ev sahipliği yapan U16 Milli Takımımızın yanı sıra turnuvaya İrlanda, Kosova, Tanzanya, Ukrayna, Arnavutluk, Makedonya ve Güney Kore'nin 16 yaş altı milli takımları katıldı. Turnuvadaki toplam 16 maç Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki sahalarda oynandı.

Mercedes-Benz Ege Kupası'na, bugüne kadar 25 farklı ülkenin genç millî takımları katıldı. İlki 1999 yılında üç takımın katılımıyla düzenlenen; 2005 ve 2018 yıllarında ise organize edilmeyen kupada Türkiye 10 şampiyonluk elde ederek en ön sırada yer aldı. Ay-yıldızlı gençler son şampiyonluğunu 2019'da ilan etmişti. Fransa, 5'i üst üste olmak üzere 6, Yunanistan 2, Rusya, ABD ve Ukrayna da 1'er kez şampiyon oldu. 1999'da Bora Öztürk Turnuvası adıyla oynanan turnuva, 2002'den itibaren Ege Kupası adıyla düzenlenmeye başlandı.

Turnuvaya Ukrayna 16, Yunanistan 15, Belçika 13, Romanya, Fransa ve Çek Cumhuriyeti 11, Norveç 8, Rusya 7, Hollanda, Danimarka, Azerbaycan ve ABD 4, İskoçya, Arnavutluk ve Kosova 3, İspanya, Slovakya, Karadağ, Makedonya ve Moldova 2, Mısır, İsrail, Belarus, İsviçre, İngiltere, Tanzanya, Güney Kore ve İrlanda 1'er kez katıldı.

Başlangıçta U15 takımlarının mücadele ettiği Mercedes-Benz Ege Kupası, 2002'den itibaren U17 takımları ile oynanmaya başlandı. 2004'ten bu yana ise kupa için U16 takımları mücadele ediyor. Türkiye 10 kez kazandığı kupada bugüne kadar 78 maç oynadı. Bu maçlarda 52 galibiyet elde eden Türkiye, 18 beraberlik ve 8 de yenilgi aldı.