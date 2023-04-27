Eğitici aktivitelerle donatılmış gezici tırı deprem bölgesinde çocuklar ve gençlerle buluşuyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile başlayarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na kadar eğitici ve eğlendirici birçok aktivite ile donatılmış gezici tırı deprem bölgesinde çocuklar ve gençlerle buluşuyor. OYAK Grubu Şirketlerinin girişimiyle düzenlenen etkinlik serisi, tüm dünya çocuklarına hediye edilen ilk ve tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Adıyaman'da başladı.

Şirketler, Cumhuriyetin 100'üncü yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir" sözünden aldıkları ilhamla özel bir projeye imza attı.

‘Cumhuriyet'in Çocukları, Türkiye'nin Yarınları' adını taşıyan proje kapsamında Adıyaman'ın ardından depremlerin etkilediği üç ilde daha etkinlikler gerçekleştirilecek. Alanında uzman ekipler tarafından hazırlanan ve yönetilen aktivite ve oyun alanlarında konteyner kentlerde yaşayan çocukların ve gençlerin duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı arasındaki sürede Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve İskenderun'da bulunan 20 lokasyonda, atık atölyesinden, drone simulasyonuna, kaydıraklı top havuzundan basketbol eğitimlerine, tiyatro gösterisinden tohum ekme etkinliğine kadar farklı birçok aktivitenin bulunduğu gezici tırda çocuklar eğlenecek.

30'dan fazla kişinin görev aldığı etkinlik kapsamında pedagoglar depremzede çocuk ve gençlerle seanslar düzenlerken, tiyatro gösterileri, çocuk ve sanat atölyeleri, spor eğitimleri, egzersizler, eğitici oyunlar gerçekleştiriliyor ve çeşitli ikramlar sunuluyor.

Etkinlik tarihleri:

23-28 Nisan Adıyaman

29 Nisan- 5 Mayıs Kahramanmaraş

6-7 Mayıs İskenderun

8- 19 Mayıs Hatay

20- 21 Mayıs İskenderun Demir Çelik Fabrikası

Etkinlikler:

Akdeniz Chemson ile top havuzu

Erdemir ile çocuk tiyatrosu

Gold Harvest ile zumba dans eğitimi

HEKTAŞ ile tarım deneyimi

İsdemir ile çelik çomak ritim atölyesi

M Oil ile biyomimikri

Mais ile elektrikli araç incelemesi

Milangaz ile pamuk şeker ve patlamış mısır

OMSAN Gezici Tır

OYAK Çimento Beton Kâğıt ile geri dönüşüm atölyesi

OYAK Pazarlama ile eğlence aktiviteler

OYAK Sigorta ile etkinlik alanın güvencesi

Sagra ile çikolata masalı

Tamek ile Limo maskotu fotoğraf çekimi

TotalEnergies İstasyonları ile basketbol eğitimleri