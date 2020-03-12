Eğitim kurumları korona virüs salgınına karşı online eğitime geçiyor

Türkiye'de ilk korona virüs vak'asının tespit edilmesinin ardından gözler okullara çevrildi. Konuyla ilgili olarak Gökkuşağı Koleji yaptıkları açıklamada olası bir tatil durumunda online eğitime geçileceğini açıkladı.

Türkiye'de korona virüs nedeniyle eğitime ara verilmesi kararının alınması durumunda uzaktan eğitim ile öğrencilerinin kendi öğretmenleriyle eğitimlerine kesintisiz devam edebileceklerine dikkat çeken Gökkuşağı Koleji Kurucu Üyesi Abdülkadir Gayretli, “1'inci sınıftan itibaren tüm öğrencilerimiz evlerinden online eğitimle derslerine kaldıkları yerden devam edeceklerdir” dedi.

“Kurumumuzda yoğun tedbirler alınmaktadır”

Türkiye'de ilk korona virüs (Covid-19) vak'ası görülmesi sonrası okullar birbiri ardına tedbirlerini artırmaya devam ediyor. Gökkuşağı Koleji de öğrencilerin uzaktan eğitim metodu ile derslerine devam edeceğini duyurdu. Konuyla ilgili olarak Gökkuşağı Koleji Kurucu Üyesi Abdülkadir Gayretli şunları söyledi: “Ülkemizde bildirilmiş sadece tek vak'a bulunmakla birlikte kurumumuzda çocuk sağlığını gözetmek amacıyla yoğun tedbirler alınmaktadır. Gökkuşağı Koleji'nin tüm kampüsleri düzenli olarak dezenfekte edilmekte, anaokulundan liseye kadar her yaştaki öğrencimize enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi konusunda bilgilendirme yapılmakta, okulumuzun tüm personeli bu konuda hassasiyetle çalışmaktadır. Ayrıca okul girişine ve okullarımızın belli noktalarına konan dezenfekte aparatlarıyla herkesin giriş ve çıkışlarda dezenfekte edinmesi sağlanmaktadır.”