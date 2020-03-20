Eğitim kurumları online eğitim hazırlıklarını tamamladı

Doğa Koleji'nin Türkiye genelindeki tüm kampüslerindeki öğrencileri için online ders hazırlıkları tamamlandı. Doğa Koleji, e-doğa dijital platformunda “Doğa'm Evimde” uzaktan eğitim programıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine kesintisiz devam edecek.

Doğa Koleji, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan uzaktan eğitim kararını verimli bir şekilde uygulayabilmek için çalışmalarını tamamladı. E-doğa dijital eğitim platformunun teknik altyapısını daha da güçlendiren ve akademik içeriklerle zenginleştiren Doğa Koleji'nin Türkiye genelindeki tüm kampüsleri, online eğitim için ders zilini beklemeye başladı. Öğrenciler, ilk günün coşku ve heyecanını, bu kez sanal sınıfları doldurarak yaşayacak.

“Doğa'm Evimde” ile eğitimde kayıp yok

Doğa'm Evimde uzaktan eğitim programıyla eğitim-öğretimde herhangi bir kayıp yaşanması söz konusu olmayacak. Doğa öğrencileri, bulundukları yerlerden eğitimlerine online olarak devam edecek. Okul öncesinden 12. sınıfa kadar tüm ders içeriklerinde akademik kadro tarafından hazırlanan ders anlatımı ve soru çözüm videoları, online sınavlar, dijital içeriklerde hazır bulunan animasyonlar, interaktif uygulamalar ve etkinliklere erişebilecek.

Sınav hazırlık süreçleri takip edilecek

Sınav hazırlık sürecinde olan öğrenciler için deneme sınavları online olarak uygulanacak. DAGİS, LGS ve YKS denemeleri akademik takvimde belirtilen gün ve saatte yine e-doğa üzerinden uygulanmaya devam edecek. Doğa Koleji, akademik kadrosu, danışman ve rehber öğretmenlerin yönlendirmeleriyle 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin sınav hazırlık süreçlerini de uzaktan takip edecek.

7/24 dijital eğitim

Doğa Koleji, e-doğa dijital platformu üzerinden tüm öğrenci ve velileriyle okul saatleri dışında eğitimlerini 7/24 sürdürüyor. Eğitimde tüm müfredata yönelik dijital içerikleri 2012 yılından itibaren sunmaya başlayan kurum; Morpa, Vitamin ve Raunt ile işbirliği yapıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okulda öğrendikleri her konu ve kazanıma ait interaktif konu anlatımlarına, videolara, konu tarama testlerine ve deneme sınavlarına rahatlıkla ulaşabiliyor.