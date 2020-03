Eğitim Teknolojileri Zirvesi başladı

Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nin 7'incisi İstanbul'da gerçekleştirildi. Bu yıl ‘Sürdürülebilir İnovasyon' temasıyla başlayan Eğitim Teknolojileri Zirvesi yaklaşık 2 bin öğretmeni ağırlarken, eğitim teknolojileri alanında birçok uygulama tanıtıldı.

Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nin 7'incisi İstanbul'da başladı. ‘Sürdürülebilir İnovasyon' temasıyla başlayan zirveye yaklaşık 2 bin öğretmen katıldı. Zirveye katılan ünlü oyuncu Wilma Elles, çocukları için interaktif İngilizce eğitiminde tüm dünyada kullanılan “Qkids İngilizce Eğitim Platformu” standını inceledi. Qkids standında yer alan ürünleri dikkatle inceleyen ünlü oyuncu, ailelerin çocukları için bu eğitimi almalarının çok önemli olduğunu kaydetti.

Qkids markasını Türkiye'ye getiren Global Testing İcra Kurulu Başkanı Mehmet Batu, “Global Testing olarak 2014 yılından bu yana çeşitli ülkelerde ölçme değerlendirme faaliyetleri yürütmekteyiz. Nitelikli eğitim ancak belirli aralıklarla gerçekleştirilen ve standartlara sahip ölçme, değerlendirme faaliyetleriyle mümkündür. Türkiye jeopolitik konumu itibariyle stratejik öneme sahip bir coğrafyada bulunmakta. Küreselleşen dünyada etken rol oynayacak toplum inşası ancak bireylerin; doğru hedeflere, nitelikli araçlarla ve tam zamanında yönlendirilmesiyle mümkündür” açıklamalarında bulundu.

Zirveye Türkiye'ye kendi konusunda bir dünya markası olan Qkids ile katıldıklarını ifade eden Qkids Türkiye Direktörü Emin Atlı ise, “Globalleşen bir dünyada çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlamak için yola çıktık. Bu anlamda devlet okulları hariç sadece özel okullarımızda 1,3 milyon öğrencimiz var. Elde ettiğimiz sonuçlar bize şunu gösteriyor ki, “bu çocuklar niçin konuşamıyor, o kadar dil eğitimi alıyoruz, İngilizce'ye yatırım yapıyoruz, haftada ortalama on saat İngilizce eğitimi yapılıyor ancak hala konuşamıyoruz.” söylemleri güncelliğini koruyor. Ölçme değerlendirmeye dayanan bir altyapımız olduğu için biz şunu gördük. Bizim çocuklarımızda gramer altyapısı olsa dahi tatminkar düzeyde yabancı dil konuşamıyorlar. Çocuğunu bilinçli bir şekilde okula gönderen veli ya da dünyaya açılmasını arzulayan bir velinin dil becerileri anlamında tek bir beklentisi vardır “çocuğumuz konuşsun”. Biz; bu anlamda hem öncü kurumlara hem de doğrudan bireylere sunduğumuz ürünlerle çocuklarımızı istenilen düzeyde konuşturabileceğimizi düşünüyoruz. Unutulmaması gerekir ki 4-12 yaş 6 yaşına kadar altın dönemdir. 6 yaşından ergenliğe kadar ise farklı dinamiğe sahip ikinci bir evre sözkonusudur. 4-12 yaş aralığında çocuğa programlı bir şekilde ne verirsek çocuğu dönüştürmüş ve geliştirmiş oluruz” açıklamasında bulundu.

7. Eğitim Teknolojileri Zirvesi'ne katılan oyuncu Wilma Elles, çocuklarının da 4 aydır Qkids İnteraktif İngilizce eğitimi aldığını kaydetti. Oyuncu Elles, “Ben de her zaman Milat ve Melodi için onlara nasıl hızlı ve eğlenceli bir şekilde İngilizce öğretebilirim diye araştırıyordum. Bu süreçte Qkids ile tanıştım. Kullanımının ne kadar kolay olduğunu gördüm. Bilgisayardan sisteme giriyoruz ve çocuklar tek başlarına giriş yapabiliyorlar. Sistemdeki ölçme ve takip sistemiyle ben de onların nasıl ilerleme kaydettiklerini görebiliyorum. Ayrıca haftada bir kez çocuklarımı online bir öğretmenle karşı karşıya getiriyorum. Böylece Amerikalı bir vatandaşın nasıl telaffuz ettiğini duyabiliyorlar. Çocuklarım şu anda çok ilerleme kaydettiler. Çocukluk çağı öğrenmenin ilk basamakları. Ben de çocuklarıma bu imkanı vermek istiyorum. Sonra ‘annem bize bu imkanı vermedi' demesinler. Bence her çocuğun bunu öğrenme hakkı var. Ve hiçbir anne ve baba bizim paramız yoktu diyemez. Çünkü çok uygun bir fiyata bu aşılabiliyor. Ayrıca hiçbir yol ve zaman masrafı olmadan çocuklar bunu kolayca öğrenebilir. Qkids sayesinde çocuklarım şarkı söyleyebiliyorlar ve şu an için birazcık konuşabiliyorlar. En önemlisi de bunu yaparken eğleniyorlar. Ben onları hem teknolojiyle buluşturuyorum hem de onlara faydalı olan bir şeyler gösteriyorum. Çocuklarım da Qkids'i çok seviyorlar” şeklinde konuştu.