Eğitimci Olcay'ın şiir kitabı ‘Düş Ertesi' çıktı

Eğitimci-çevirmen Ülkü Olcay'ın ilk şiir kitabı “Düş Ertesi” raflardaki yerini aldı.

Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları arasında çıkan 96 sayfalık 'Düş Ertesi' kitabı şairin, hece ve serbest olmak üzere 94 şiiri yer alıyor. Eğitimci-çevirmen Ülkü Olcay, kitabının gelirini Türkmen çocuklara adadığını söyledi.

Kitabı temin etmek isteyenlerin aynı zamanda yardım yapmış olacağını hatırlatan Olcay, talep edilen miktarda kitabın, kargo ile ulaştırılacağını kaydetti.

Editör, Şair ve Yazar İmdat Avşar'ın, Ülkü Olcay'ın şiirleri ve ‘Düş Ertesi'ni, kitabın önsözünde yorumlamasından bir kesit şu şekilde: “Ülkü Olcay bu ilk şiir kitabıyla bizi, aşkın her an görülebilen bir “düş” şiirin ise gerçeğin kavranmasından sonraki “düş ertesi”nin terennümü olduğuna inandırmaya çalışıyor. Haksız da sayılmaz. Çünkü aşk, aklın aşmaya izin vermediği sınırları, yüreğinin kavrayışıyla düşe döndürerek aşmak aynı zamanda aklın inanmadığı o düşe gönüllü olarak inanmaktır. Akıl insanı geri çekse de yürek her daim o düşün büyüsünü yaşamak için deli bir çırpınış içindedir. Böylece aşkın hükmettiği insanın hayatında da hayal ile gerçek bir sarmal gibi birbirine dolanır.

Aslında bu durum, tam da bir düş iklimi olan şiiri tetikler, şair gönülleri şiirin derin sularında yüzdürmeye başlar ve o düş iklimine özgü dizeler dökülüverir şairin söz bohçasından. Çünkü şair yüreği, Olcay'ın da ifade ettiği gibi “içinden şiirsiz geçilemeyecek kadar derin gözlerin” esiridir.”