Eğitimciler TYT sorularını değerlendirdi

Mektebim Koleji Akademik Kurul üyeleri, öğrencilerden gelen geri dönüşlerden yola çıkarak TYT'yi değerlendirdi.

Yaklaşık 2,5 milyon öğrenciyi ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tamamlandı. Öğrenciler, Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru cevapladı. Mektebim Koleji Akademik Kurul Üyeleri öğrencilerden gelen geri dönüşlerden yola çıkarak TYT'yi değerlendirdi.

Mektebim Koleji Ortaokul ve Lise Eğitim Koordinatörü A. Serdar Şeker, şu açıklamalarda bulundu: “Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencimize yüksek öğrenim kapılarını aralayacak bir dönemi ve YKS'nin ilk oturumu olan TYT aşamasını geçirdik. Bu yıl için pandemi gölgesinde geçen sınava hazırlık sürecinin, öğrencilerimiz için son derece yorucu olduğunu ama her bir öğrencimizin de bu süreci başarı ile geçirdiğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıllarda 135 dakika olan TYT süresinin bu yıla özel olmak üzere 30 dakika uzatılarak 165 dakikaya çıkarılmış olması öğrenciler için bir hayli rahatlatıcı olmuştur. Birçok öğrencinin bu ek süreyi matematik testinde kullandığını da söyleyebiliriz."

Mektebim Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Mevlüt Ekingen, Türkçe soruları ile ilgili şunları söyledi: "Sınavın anlam kısmının geçen yıla göre zor ve vakit alıcı nitelikte olduğu; dil bilgisi kısmının ise geçen yıllara göre daha az sayıda ve kolay olduğu görülmektedir. Öğrenciler, paragrafların zorlayıcı niteliğinden dolayı daha vakit alıcı olduğunu ifade etmişlerdir. Türkçe soruları, önceki yıllardaki gibi okuduğunu anlama ve yorumlama ağırlıklıdır. Öğrenciler paragrafların felsefik metinlerden seçildiğini ve çeldiricilerinin güçlü olduğunu belirtmiştir. Paragraf sorularının öğrencileri zorlaması, düzenli kitap okumanın önemini bir kez daha göz önüne sermektedir."

Mektebim Koleji Matematik Bölüm Başkanı Erkan Özkan da matematik sınavı soruları ile ilgili "TYT matematik testi 9 ve 10. sınıf konularının büyük çoğunluğunu kapsayacak şekildedir. Beklendiği üzere paragraftan anlam çıkarma ağırlıklı, matematik okuryazarlığı becerisini ölçen tarzda sorular da yer almıştır. Önceki yılların Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına göre, matematik sorularının zorluğunun orta-zor düzeyde ve zaman alıcı olduğu söylenebilir." dedi.

Mektebim Koleji Fizik Bölüm Başkanı Serpil Yücel ise fizik soruları için "TYT fizik soruların geneli MEB'in eğitim öğretim yılı içinde yayımladığı örnek sorulara benzer, bilgiyi yorumlamaya dayalı ve bağlam temelli niteliktedir. Sayısal işlem ve formül gerektiren sorular bulunmayıp, şekil içerikli yorum sorularının ağırlıklı olduğu bir tarzdadır. Öğrencilerin doğru cevaba ulaşabilmesi için ilgili bilgiyi hatırlamasının yanında doğru yorumlayabilmesi de gerekmektedir. Fizik testinde basınç ile ilgili deney sorusu öğrencilerin bilgiyi yorumlama yeteneğini üst düzey sorgulayan dikkat çekici bir sorudur." ifadelerini kullandı.

Mektebim Koleji Kimya Bölüm Başkanı İlyas Çalışkan, kimya soruları şunları söyledi: "TYT kimya testi, kolay ve orta düzey sorulardan oluşan, temel kavram bilgilerinin ve yorumlama kabiliyetinin hemen hemen aynı oranda ölçüldüğü, çelişkili öncül ya da kavram içermeyen, öğrenciyi matematiksel işlem yoğunluğuna sokmayan bir sınav olarak hazırlanmıştır. Grafik yorumlama sorularına yer verilmemiş olup bazı sorularda tablo halinde veya cümle içinde verilen bilgilerin yorumlanması istenmiştir."

Mektebim Koleji Biyoloji Bölüm Başkanı Tülay Göncüoğlu ise biyoloji soruları için "TYT biyoloji soruları 9 ve 10. sınıf konularından sorulmuştur. Geçmiş sınavlarda da mutlaka yer alan ‘kalıtım' konusundan bu sınavda da soru sorulduğu görülmektedir. Coğrafya dersinin içeriği ile bağlantılı konumuz olan ‘ekosistemler'den yöneltilen soruda disiplinler arası iş birliğinin esas alındığı görülmektedir. Genel olarak soruların orta-kolay düzeyde olduğu söylenebilir." dedi.

Mektebim Koleji Tarih Bölüm Başkanı Sevilay Kapdan, tarih soruları için şu değerlendirmeyi yaptı: "TYT tarih sorularının çoğunlukla yoruma dayalı olduğu, sayıca az olmakla birlikte bilgi sorularının da yer aldığı görülmüştür. Konu dağılımı beklendiktir. Genel olarak soruların orta-kolay düzeyde olduğu söylenebilir."

Mektebim Koleji Coğrafya Bölüm Başkanı Engin Güven ise kendi dalı ile ilgili sorulara, "TYT coğrafya testi, genel olarak bilgiyi yorumlamaya dayalı ve konu dağılımı olarak da geçmiş yılların sınavlarına paralel olarak hazırlanmıştır. Öğrencilere orta-kolay düzeyde zor gelen testte grafik ve haritalara da yer verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Mektebim Koleji Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Bölüm Başkanı Hafize Bilgi ise kendi dalı ile ilgili sorulara; "TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi ağırlıklı olarak yorumlama kabiliyetini ölçen ve öğrencileri zorlamayan sorulardan oluşmaktadır. Özellikle okuduğunu anlama ve yorumlama kabiliyetini ölçen sorularda Hz. Muhammed'in örnekliği, Kur'an'ın anlaşılması ve yorumlanması gibi öğrencilerin zorlanmayacakları konular ile ölçme yapılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak Mektebim Koleji Felsefe Bölüm Başkanı Seda Çalışan ise kendi dalında çıkan sorular ile ilgili "TYT felsefe soruları genel olarak çok uzun sorulardan oluşmamakla birlikte yorum içeriği daha fazladır. Öğrenciler felsefe testini çözerken çok zorlanmamıştır. Seçilen metinlerin dikkatli okuma ve sentezleme yapabilmeye yönelik olduğu görülmüştür. Descartes ve Anselmus içerikli iki sorunun orta düzeyde olduğu söylenebilir." dedi.