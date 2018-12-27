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Eğitimcilerden futbol şöleni

İstanbul’da görev yapan ilçe milli eğitim ve okul müdürleri oluşturdukları takım ve oynadıkları futbolla kendilerinden söz ettirdiler.

İstanbul'da görev yapan ilçe milli eğitim ve okul müdürleri oluşturdukları takım ve oynadıkları futbolla kendilerinden söz ettirdiler.


İstanbul'da görev yapan altı ilçe milli eğitim müdürü, bir şube müdürü ve on üç okul müdürünün katılımıyla geleneksel hale gelen futbol turnuvasında büyük çekişme yaşandı.


Bahçelievler Anadolu Lisesi spor tesislerindeki dostluk maçının başlama vuruşunu, Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Başkanı K.Muzaffer Ilıcak yaptı. Bol gollü geçen maçı, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün kaptanlığını yaptığı takım farklı kazandı. Eğitimciler, hedeflerinin 2023 yılı vizyonu olduğunu ifade ettiler.


Turnuvada yer alan eğitimciler, bu vesile ile uygulamalı olarak, sporun, insanların üzerinde, bağımlılık başta olmak üzere kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran ve hayatta başarılı olmalarını vurgulayan en önemli etken olduğunu söylediler.

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