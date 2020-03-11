Eğitimde koronavirüse karşı ‘sanal sınıf platformu' ayarı

Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk Korona Virüs (Kovid-19) vak'asına rastlandığını belirtmesinin ardından tüm ülke alarma geçti. Türkiye dahil 115 ülkeye yayılan salgından korunmak isteyen vatandaşlar kişisel önlemlerini alırken, kamu ve özel kurumlar da tedbirlerini arttırdı. Kurumlar kapalı alanlarda temizlik ve hijyen uygulamalarına başladıklarını duyurdu.

Öte yandan öğrenciler ve veliler okulların tatil ilan edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Bu noktada Nişantaşı Üniversitesi Senatosu korona virüse karşı alınan ve alınacak tedbirleri değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı. Toplantıda olası bir örgün öğretime ara verilmesi halinde nasıl bir yol izleneceği ve Dünya Sağlı Örgütü (WHO) ile Sağlık Bakanlığı'nın uyarıları kapsamında alınan fiziksel önlemler konuşuldu.

Sanal sınıf platformu

Senato'da alınan kararları anlatan Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, “Korona virüs nedeniyle birçok ülkede virüsün yayılmasının engellenmesi kapsamında üniversitelerin örgün öğretim derslerine ara verdiklerini gözlemliyoruz. Ülkemizde de görülen korona virüs dolayısıyla Yüksek öğretim Kurulu'nun (YÖK) benzer önlemleri bizim ülkemizde de alabileceğini öngörerek üniversitemiz senatosu acil eylem planını görüşmek üzere toplandı. NeoTech kampüsümüzün sağladığı bilgi teknoloji ve iletişim altyapı olanakları sayesinde, hem bilgisayar hem de mobil cihazlar üzerinden uzaktan canlı ders yapılmasına imkan veren sanal sınıf platformumuzla öğrencilerimizin eğitim-öğretimlerinin aksamayacağını ifade etmek isterim” dedi.

Fiziksel önlemler artırıldı

Online eğitime tamamen hazır olmakla beraber fiziksel olarak da birtakım önlemler aldıklarını kaydeden Prof. Dr. Şenay Yalçın, “Öğrencilerimizin sağlığı birinci önceliğimiz. Bu sebeple Dünya Sağlı Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığı'nın bildirdiği gerekli tüm fiziki önlemleri de almış bulunuyoruz. Yerleşkenin farklı noktalarına enfeksiyondan korunma ve kişisel hijyen ile ilgili bilgilendirmelerin olduğu yazılar asıldı. Akademik ve idari kadromuz ile öğrencilerimize hem Türkçe hem de İngilizce olacak şekilde bilgilendirme metinleri paylaşıldı. Aynı zamanda farklı noktalara el dezenfektanları yerleştirdik. El ile temas sağlanan yüzeyleri belirli aralıklarla alkol bazlı dezenfektanlarla temizliyoruz. Isı kazanım cihazları kapatılarak yüzde 100 temiz hava sirkülasyonu da sağlıyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.