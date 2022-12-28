“Eğitime Dönüştür” projesi ile döngüsel ekonomiye katkı, eğitime destek sağlıyoruz”

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Turkcell, Türkiye'de müşterilerinin tekno atıklarıyla ilgili sorumluluk duyan ve elini taşın altına koyarak proje başlatan ilk şirket. Bu bağlamda ‘Eğitime Dönüştür' projesi ile döngüsel ekonomiye katkı sağlarken, yüzlerce çocuğun eğitimine de destek oluyoruz.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Eğitime Dönüştür” projesiyle ilgili gelinen aşamayı değerlendirdi. Projenin ekonomik ve toplumsal faydaya yönelik amaçlarına değindi, 2019 yılından bugüne kadarki faaliyetlerin çıktılarını paylaştı.

Projenin amaçlarına ve geldiği noktaya dikkat çeken Murat Erkan, “Turkcell, Türkiye'de müşterilerinin tekno atıklarıyla ilgili sorumluluk duyan ve elini taşın altına koyarak proje başlatan ilk şirket. Bu bağlamda ‘Eğitime Dönüştür' projesi ile döngüsel ekonomiye katkı sağlarken, yüzlerce çocuğun eğitimine de destek oluyoruz. 2019 Aralık ayında hayata geçirdiğimiz projemiz, tüm Türkiye'yi kapsayan mağazalarımız aracılığıyla bir tekno atık seferberliğine dönüştü. Çocuklarımızın eğitimi için çok önemli olan bu projeyi aslında bir ‘ileriye dönüştürme' projesi olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

Murat Erkan, proje kapsamında bugüne kadar yapılan faaliyetlerle ilgili, “Projenin başlangıç tarihi olan Aralık 2019'dan bu yana yaklaşık 3 yılda yaklaşık 29,5 ton tekno atık toplandı. Bu miktar, halkımızın çekmecelerinde bugüne kadar sakladıkları elektronik atıklar. Proje başından beri yaklaşık 16 bin kişi 30 bin adet tekno atık getirdi. Projenin geliriyle 382 çocuğun kaliteli eğitimi için katkı sağlandı. Ayrıca Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) aracılığıyla sanat, bilim, teknoloji, matematik alanlarında destekleyici dersler düzenlendi” dedi.

Şirketin kendi elektronik atıklarını yüzde 100 geri dönüştürdüklerini hatırlatan Genel Müdür Erkan, sözlerine şöyle devam etti: “Bu projeyle evlerdeki elektronik atık miktarı da kayıt altına alınmış oluyor. Böylece insan sağlığını tehdit eden çevre kirliliğinin önüne geçiyor, elektronik ürünlerin yapıldığı değerli madenlerin yeniden kullanımını sağlayarak doğal kaynakları koruma altına alıyoruz. Buradan elde edilen geliri de çocukların nitelikli eğitim için kullanarak geri dönüşüm konusunda motivasyonu artırıyoruz.”

Erkan, elektronik atık konusunda farkındalığı artırmak adına, “Geri dönüşüm konusunda hassasiyetleri yüksek olan çocuklarımızın bu konudaki farkındalığını daha da artırmak için 23 Nisan'da (Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ve TEGV ile bir çocuk kitabı hazırladık. Bu kitabı Dergilik, fizy ve Hayal Ortağım üzerinden sesli ve PDF formatta ücretsiz sunuyoruz. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz tüm etkinliklerde tekno atık toplama çağrısında bulunuyoruz. Örneğin Granfondo Bisiklet Yarışı'nda hem tüm yarışmacıları atık toplamaya davet ettik hem de etkinlik esnasında bu konuda farkındalık oluşturucu aktiviteler yaptık” diye konuştu.

Murat Erkan, sözlerini şöyle tamamladı: “Eğitime dönüştür projesine geri dönüşüm değil, ileri dönüşüm projesi diyebiliriz. Biz tekno atıkları çocuklarımızın eğitimine dönüştürerek geleceğe dönüştürüyoruz. Sorumlu üretim ve sorumlu tüketim bilinciyle çalışan Turkcell için elektronik atıkların geri dönüşümü en önemli çevresel konuların başında geliyor. Bu vesileyle ben de şirketin genel müdürü ve bir çalışanı olarak, elektronik atıkların geri dönüştürülerek eğitim amacıyla topluma kazandırılması noktasında konuya yalnızca Turkcell'in bir projesi olarak bakmadığımı, üzerime düşeni seve seve yaptığımı belirtmek isterim.”

Yapılan açıklamaya göre, Turkcell'in Eğitime Dönüştür projesiyle; özellikle pandemi sürecinde evlerde, çekmecelerde biriken ve artık çalışmayan cep telefonu, bilgisayar, tablet ve aksesuar gibi atıklar, operatör mağazalarındaki geri dönüşüm kutularına getirildiğinde, tekno atıkların geri dönüştürülmesi alanında yetkilendirilmiş kuruluş olan TÜBİSAD iş birliğiyle geri dönüşüme gönderiliyor. Geri dönüşümden elde edilen gelirin tamamı da çocukların nitelikli eğitiminde kullanılmak üzere TEGV'e bağışlanıyor.