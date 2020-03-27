Eğitimler online devam ediyor

Okullara ilk aranın verildiği tarihten itibaren, “İhlas Koleji Yanında ve Yayında” temasıyla uzaktan canlı eğitime başlayan İhlas Koleji'nde kesintisiz eğitim online ders platformunda tüm hızıyla devam ediyor. Son açıklamalarla 30 Nisan'a kadar uzatılan mecburi arada akademik eğitimin etkilenmemesi amacıyla anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için hazırlanan takvim çerçevesinde uzaktan canlı eğitim ile derslerini takip ediyorlar. Bu süreçte öğrencilere K12 aracılığı ile öğretmenleri tarafından ödev ve çalışmalar da gönderiliyor.

Korona virüsün insanların yaşantılarını etkilediği gibi öğrencilerin eğitim hayatını da sekteye uğrattığına vurgu yapan İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “Son on yıldır uzaktan eğitime ve eğitim teknolojilerine yapmış olduğumuz yatırımlar sayesinde bugün yaşamış olduğumuz olumsuzluklara rağmen öğrencilerimiz eğitimlerine aksatmadan devam edebiliyorlar” dedi.

Hazırlamış oldukları zengin ders içerikleri ile öğrencilerin bu süreci daha kolay atlatacaklarını söyleyen Yeltekin, İhlas Koleji'nin uzman eğitim kadrosunun birlikte hazırladığı takvim çerçevesinde öğrencilerinin daima yanında olacaklarını vurguladı.

Hazırlanan uzaktan eğitim programında sadece derslerin olmadığına dikkat çeken Yeltekin, “Derslerimiz devam ederken öğrencilerimizin gelişimlerini de online sınavlar ve ödevler ile takip ediyoruz. Öğretmenlerimiz online toplantılarla öğrencilerimize geri bildirimler yapıyorlar” dedi.

Velilere de büyük görevler düştüğünü dile getiren Yeltekin, “Öğrencilerimizin dersleri takip etmeleri için uygun ortamın sağlanması konusundaki hassasiyetlerinden dolayı velilerimize teşekkür ederim. Görüştüğümüz velilerimizden de vermiş olduğumuz uzaktan eğitim hakkında çok güzel geri dönüşler aldık. Biz de bu zorlu süreçte öğrencilerimize her türlü desteği verirken velilerimizle de iletişim halinde kalmaya devam edeceğiz. Çünkü, biz büyük bir aileyiz” ifadelerini kullandı.