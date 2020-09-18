Eğitimlerini tamamlayan Hava Trafik Kontrolörleri göreve başladı

Türkiye'deki havalimanlarının Hava Trafik Kontrol (ATC) ünitelerinde çalışacak olan 63 yeni mezun ile birlikte DHMİ'de görev yapan hava trafik kontrolörü sayısı 1857'ye yükseldi.

Mezunlara diplomaları Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin verdi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlük binasında yapılan törende Korona virüs önlemleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uygulandı.

Törende konuşan DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, diploma almaya hak kazanan mezunları tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Mezunların DHMİ'de çok önemli bir vazife üstleneceğini söyleyen Keskin, “Şu anda her gelen neslin bir öncekinden daha iyi eğitim almış olmasını hedefliyoruz, böyle umuyoruz. Muhakkak siz de sizden öncekilerden çok daha iyi eğitim aldınız. Burada başarılı bir şekilde tamamladığınız nazari eğitimleri, gittiğiniz meydanlardaki büyüklerinizin tecrübeleriyle bezeyin, onların deneyimlerinden muhakkak istifade edin” ifadelerini kullandı.

Yeni hava trafik Kontrolörlerinden uyum içerisinde çalışmalarını isteyen Keskin, “Çok önemli bir görevi yerine getireceksiniz ve üzerinizde çok büyük bir sorumluluk taşıyacaksınız. Ben hepinizin bu sorumluğu yerine getireceğinden eminim. Aldığınız eğitimler ve sizden öncekilerin tecrübeleri sizlere kılavuzluk edecek. İnşallah dertsiz tasasız, kazasız belasız güzel bir şekilde görev yaparsınız. Tekrar tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Allah muvaffakiyetler versin, ayağınıza taş değdirmesin" şeklinde konuştu.