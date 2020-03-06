Eğlenceli ulaşımın yeni ismi Hergele fonlanmaya başlandı

Platformun hızla fonlanarak öne çıkan projelerinden olan elektrikli scooter Hergele, hızlı ve güvenilir bir seyahat imkanı sunuyor.

Turkcell'in yenilikçi teknoloji projelerini destekçilerle buluşturan kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'nda, son dönemde parlayan projelerinden biri yerli üretim olan elektrikli scooter Hergele oldu. Şehir hayatında kolay, güvenilir ve hızlı ulaşım imkanı sunan Hergele, Türk mühendis ve tasarımcılar tarafından özenle geliştirilmiş bir proje olarak göze çaptı. Şehrin dik yokuş ya da engebeli olan yollarında ulaşımı kolaylaştıracak teknik imkanlara sahip olan Hergele, özgün tasarımı ve özelleştirilebilir gaz-fren sistemine sahip.

Yapılan bilgilendirmede; 350 Watt gücündeki motorlarıyla yokuşlarda yüksek performans sağlayan elektrikli scooter Hergele, özel şase tasarımı ve her türlü hava koşuluna uyum sağlayabilecek marine-grade platformuyla öne çıktı. Kullanıcılarına güvenli bir hizmet sunmak konusunda iddialı olan Hergele, HergeleApp mobil uygulaması üzerinden kullanılabiliyor. Uygulama ile Hergele'ye bağlanıp sürüş modları arasından en uygun olan seçilebiliyor, yolculuk ve batarya bilgilerine de ulaşılabiliyor. Hergele, Base Model ve Pro Model olmak üzere iki modelini Arıkovanı'nda fonlama süresince özel fiyatlarla sunmaya devam ediyor. Bireysel kullanımın yanında firma ve girişimcilere operasyona hazır şekilde araç platformu sağlayan Hergele, 100 bin TL'lik hedefin şimdiye dek 46 bin TL'lik kısmına ulaştığı da kaydedildi.

Öte yandan; Arıkovanı, 2019 yılı sonu itibarıyla 6 bini aşkın başvuru arasından 73 projeyi destekçileriyle buluşturdu ve 5.5 milyon TL fon topladı. Wollox Pro, 1 milyon 647 bin 420 TL ile en fazla fon toplayan proje olarak Türkiye rekoru kırdı. 24 saat içinde hedeflediği fona ulaşan Akıllı Baston ise WeWALK Edison Ödülleri'nde sağlık ve iyi yaşam kategorisinde altın ödüle layık görüldü. Ayrıca Time Dergisi tarafından 2019'un en iyi icatlarından biri olarak gösterildi. Arıkovanı'nda fon toplayan ilk üç girişimden biri olan Twin Bilim Seti dünyaya açılarak New Scientist Live 2019'da Türkiye'yi temsil etti. 104 bin 71 TL fon toplayan kişisel güvenlik çözümü Smart Mimic, StartersHub'dan yatırım aldı ve ABD pazarına açıldı. Böylece Silikon Vadisi'nde Türkiye'yi temsil eden girişimlerden oldu.