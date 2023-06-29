EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı

EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası İzmir İnciraltı Spor Tesisleri'nde bugün başladı. Kızlar ve erkeklerde Türkiye dahil 15'er ülke takımı mücadele ediyor.

EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası A Grubu'nda mücadele eden U17 Kız Plaj Hentbolu Milli Takımı ilk maçında Ukrayna'ya 2-0, günün ikinci maçında ise İspanya'ya 2-0 mağlup oldu.

A Grubu'nda mücadele eden U17 Erkek Plaj Hentbolu Milli Takımı ise bugün oynadığı maçlarda Hırvatistan'a 2-0 ve Norveç'e 2-0'lık setlerle kaybetti. U17 Kız Plaj Hentbolu Milli Takımı'nın mücadele ettiği A Grubu'nda İspanya, Ukrayna, Portekiz ve İsviçre yer alıyor. B Grubu'nda Bulgaristan, İsveç, Polonya, Norveç ve Macaristan; C Grubu'nda ise Hırvatistan, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Fransa ve Almanya mücadele ediyor.

U17 Erkek Plaj Hentbolu Milli Takımı'nın yer aldığı A Grubu'nda ise Hırvatistan, Ukrayna, Norveç ve Çek Cumhuriyeti bulunuyor. Erkekler B Grubu'nda İspanya, Polonya, Hollanda, Fransa ve Bulgaristan; C Grubu'nda ise Portekiz, İsviçre, İsveç, Almanya ve Macaristan takımları yer alıyor.