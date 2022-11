Ehliyetsiz sürücünün çarptığı kız yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Esenyurt'ta daha önce ehliyetine el koyulan sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanan 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe, entübasyon cihazına bağlı bir şekilde hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Yakalanan sürücünün serbest bırakılmasından yakınan gözü yaşlı aile kızları için adalet istediklerini söylerken, yaşanan kazada aracın kontrolden çıktığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Salı akşam saatlerinde Haramidere E-5 yanyol üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Aleyna Nur Gökçe (21) evine gitmek için kaldırımda yürüdüğü sırada S.H. kontrolündeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gökçe, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.H.'nin daha önceden ehliyetine el konulduğu ve yasal sınırın altında 0.40 promil alkollü olduğu tespit edilirken, yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Aleyna Nur Gökçe ise hastanede yaşam mücadelesi verirken, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“Her an haber alabilirim ama şahıs elini kolunu sallayıp geziyor”

Olaya ilişkin konuşan genç kızın ağabeyi Hakan Gökçe, “Adam hem 2 ay önce ehliyetini kaptırmış, hem ehliyetsiz hem alkollü, hem de kız kardeşim şu an makineye bağlı yaşıyor. Bu savcıya, hakime sesleniyorum ben. Bu nasıl adalet, bu nasıl bir şey, nasıl bırakıyorsunuz. Biz Aleyna için adalet istiyoruz. Her yerde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Böylem bir haksızlık olamaz. Savcılığın bunu bırakması bence savcının bile bu soruşturmada incelenmesi lazım ya da değişmesi lazım. Benim kız kardeşim burada yaşam mücadelesi veriyor, her an haber alabilirim ama bu şahıs elini kolunu sallayarak geziyor. Buradan herkese sesleniyorum, Aleyna için adalet istiyoruz” dedi.

“Aleyna için adalet istiyoruz, yalvarıyorum. Ama çok zor bir acı”

Acısını dile getiren anne Döndü Çalboğazı, “Sadece deprem, zelzele, sel olunca gelmeyin. Kazalarda gelin gerekeni yapın. Ya rabbim gerekeni yapın. Ben cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bizim gibi sıradan bir aileye bakmıyor musunuz? İlla zengin bir aile mi olmamız lazım. Cumhurbaşkanım ben senden yemek yardım istemedim, ben kendi çocuklarıma kendim baktım. Aç kaldım yine istemedim. Başkanım senden sadece adaletin yerini bulmasını istiyorum. Ben evsiz kaldım, ev istemedim, yemek istemedim. Adaletin sadece yerini bulmasını istiyorum. Aleyna için adalet istiyoruz. Yalvarıyorum, rabbimden ümit kesilmez. Allah'ın dediği olur ama çok zor bir acı. Rabbim yardım et, mucizeni göster” diye konuştu.

“Adalet istiyorum, içimiz yanıyor bizim”

AVM önünde makas atarak ilerleyen sürücünün kızına çarptığını söyleyen baba Recep Gökçe, “Kaza AVM önünde makas atarak giden şüpheli şahıs, cani mi deyim, ne konuşacağımı da bilmiyorum. Acım çok büyük, kızım şu an entübasyon makinesine bağlı yaşıyor. Cerrahpaşa'da 4 gündür canıyla savaşıyor. Allah'tan acil şifalar diliyorum. İnşallah iyileşecek. Yalnız bu çarpan kişi savcılığa çıkıyor, buradan serbest bırakılıyor. Elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Bütün kamera kayıtlarının incelenmesini ve gereken cezayı almasını istiyorum. Adalet istiyorum, içimiz yanıyor bizim. Şu anda Cerrahpaşa Hastanesinde acil yoğun bakımda entübe makinesine bağlı yaşıyor. Nefes alma yok, bilinç yok. Sadece makine ile nefes alabiliyor. Beyinden şu anda herhangi bir tepki gelmedi. Beyin ne zaman devreye gireceğini, rabbimden başka kimse bilemez. Ne zaman olur, belki 20 gün, belki 3 ay, Allah'tan şifalar diliyoruz. Şüpheli şahıs 'Beni başka araçlar sıkıştırdı' deyip anlatmış. Ben buna inanmıyorum. Oradaki bütün kameraların incelenmesini, hatta daha ileriden incelenmesini istiyorum. 'Ambarlı kavşağından beri makas atarak ilerlemekteydi, biz onun kaza yapacağını arkadaşlarla konuşmuştuk. Biz sizi tanıdığımız için tesadüfen sizin kızınıza çarpmış. Acımız çok büyük, acımızı sizinle paylaşıyoruz' dediler” şeklinde konuştu.