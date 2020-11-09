EIF Dünya Dijital Enerji Kongresi ve Fuarı bu yıl dijital ortamda gerçekleştirildi

Türkiye'nin en büyük karma enerji etkinliklerinden biri olan 13'üncü EIF Dünya Dijital Enerji Kongresi ve Fuarı bu yıl pandemi nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirildi. Siemens Türkiye, dünyanın dört bir yanından etkinliğe katılan sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, enerji alanına yönelik ürün ve çözümlerini aktardı.

Bu yıl, 2-6 Kasım tarihlerinde 13'üncüsü düzenlenen EIF Dünya Dijital Enerji Kongresi ve Fuarı'nda Siemens Türkiye, enerji sektörüne sunduğu çözümleri katılımcılarla paylaştı. Geçtiğimiz yıl Kaco Energy'yi de bünyesine katan şirket Türkiye'nin konferansta enerji verimliliği projeleri ve vizyonunu ‘Enerji Verimliliği Enerji Performans Modelleri' başlıklı sunumla Siemens Türkiye Enerji Verimliliği Satış Mühendisi Rıfkı Çolak; güneş enerjisi çözümlerini ise ‘Çatı Üstü Güneş Enerji Sistemleri' adlı sunumuyla Siemens Türkiye Satış Müdürü Altuğ Dağ anlattı.

Enerji Verimliliği Enerji Performans Modelleri başlıklı bir sunum gerçekleştiren Çolak'ın verdiği bilgilere göre, Global ESCO ve (Energy Service Company) Küresel EPC (Energy Performance Contracting) piyasasının gelişimi ve büyüklüğü dikkat çekiyor. Yine Çolak'ın verdiği bilgilere göre, ESCO modelinin, standart enerji verimliliği yatırımlarının ötesinde, detaylı mühendislik çalışmasının ve finansal çözüm ile paket olmasının getirdiği avantajların yanı sıra ESCO şirketlerinin finansal çözüm sunma kapasitelerinin artırılması da sektörün gelişimi için kilit rol oynuyor. Siemens Türkiye ürün, sistem kurulumu, detaylı mühendislik çalışması, ölçme-doğrulama hizmetleri ve bünyesinde bulunan Siemens Finansal Hizmetler (SFS) grubu ile projelere tüm ESCO modelleri ile destek vererek, Türkiye'de oluşturulan modelle ülkemize fayda sağlama imkanı sunuyor.

Altuğ Dağ'ın Çatı Üstü Güneş Enerji Sistemleri adlı oturumda aktardığı bilgilere göre, KACO new energy Solar Inverterleri; müstakil evler için tasarlanmış olan küçük güçlerden başlayarak, mega wattlar gücünde elektrik enerjisi üretebilen güneş tarlalarına kadar bütün güç aralığını kapsayan, Türkiye'nin kurulu olan 6.3 GW gücün 1.3 GW'lık kısmını enerjilendirmiş olup güneş enerjisi sektöründe yüzde 20 üzerinde bir pazar payını elinde bulunduruyor. Şirket, günümüzde GES (Güneş Enerjisi Santrali) sistemleri için en önemli bileşenlerden biri olan eviricileri (inverter) üreten KACO'nun da gücüyle gelecek dönemde önemli kurulumlar gerçekleştirmeye odaklanıyor.