‘Einstein'ın Beynini Yemek'adlı kitap raflarda

Diane Swanson'ın ‘Einstein'ın Beynini Yemek İyi, Kötü ve Sözde Bilim' adlı kitabı raflardaki yerini aldı.

Diane Swanson, “Einstein'ın Beynini Yemek İyi, Kötü ve Sözde Bilim” kitabıyla çocuklara iyi bilimi kötü bilimden ayırt edebilmek için eğlenceli bir rehber sunuyor. Kırmızıkedi Çocuk ve Gençlik Yayınlarından çıkan kitap esprili senaryolar ve gerçek hayattan alınma etkileyici örneklerle sizi eleştirel düşünmeye teşvik ediyor.

Kötü bilimi tanımanız için ipuçları, gerçekleri olduğundan farklı gösteren haberleri fark etmeniz için fikir veriyor ve beyninizi bilim haberlerinin kafa karıştırıcı etkisinden korumanın yollarını gösteriyor.

“Zırva Zımbalayan” bilgiler, “Sıra Sizde” etkinlikleri ve esprili çizimlerle dolu Einstein'ın Beynini Yemek, güvenilir bilimin keskin zekâlı takipçisi olmanızı sağlayacak eğlenceli bir yaklaşım sunuyor.