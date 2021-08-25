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Ejder Ginyol'dan 1 altın, 1 bronz

Dominik Cumhuriyeti’nin Cabarete şehrinde düzenlenen 2021 Formula Kite Pan American Şampiyonası’nda Ejder Ginyol Master kategorisinde altın madalya, Genel kategoride bronz madalya kazandı.

Dominik Cumhuriyeti'nin Cabarete şehrinde düzenlenen 2021 Formula Kite Pan American Şampiyonası'nda Ejder Ginyol Master kategorisinde altın madalya, Genel kategoride bronz madalya kazandı.


9 ülkeden 21 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada 20 yarış sonunda Ejder Ginyol (Ankara Yelken Kulübü) Master kategorisinde birinci olurken genel sıralamada 3.'lüğü elde etti.

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