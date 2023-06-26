"Ek 150 milyon dolarlık ihracat kapasitemiz var"

BAT Türkiye, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Genel Müdürü Alper Yüce tütün mamullerindeki kayıp kaçağın sektörün yaklaşık yüzde 30'una tekabül ettiğini belirterek, “Ülke olarak kaçak nedeniyle 70 milyar TL civarında bir vergi kaybından söz ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sektörün 4 büyük üreticisinin yakın bir zamanda 'Yasa Dışı Kapı Dışı' kampanyasını başlattıklarını vurgulayan Yüce bu kaybın nerelere gittiğinin de bir sorun olduğunu söyledi. Alper Yüce, “Türk çiftçisine değer sağlayan, vergisini ödeyen, istihdam oluşturan bizim gibi firmalardan daha büyük bir kaçak rakamıyla karşı karşıyayız” dedi.

BAT Türkiye, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Güven de “Sahte ve kaçak tütüne yönelenler genelde orta ve alt segment kullanıcılar. Fiyat asgari maktu ile artığı zaman bu kesim etkileniyor, vergi artışı pazar dinamiklerine bağlı bir modele oturtturulursa kayıp kaçağın önüne kısmen de olsa geçilir diye düşünüyoruz" dedi.

BAT Samsun Fabrikası Direktörü İlker Öğretir de fabrikalarının 162 farklı ürünün üretildiğini ve Avrupa'nın ihracat merkezlerinden bir tanesi olduğunu belirterek, "Küresel anlamda BAT ekosisteminin en ileri üretim üslerinden biriyiz. Aynı zamanda örnek tesislerinde de biriyiz. Örneğin, tüm BAT ekosisteminin en büyük güneş enerji tarlası İzmir-Aliağa'da Temmuz ayı içinde devreye alınacak. 5.5 milyon euro yatırım değerine sahip bu tesis, kullandığımız enerjinin yüzde 25'ini karşılayacak. İkinci adım olarak ise önümüzdeki yıl, 6.5-7 milyon euroluk; yüzde 30'unu karşılayacak ek yatırımı devreye alacağız. Mesela sadece bunun karbon azaltımındaki etkisi 1.200 ton. Samsun Belediyesi ile BAT ortak bir çalışma yapıyoruz. Samsun Belediyesi'yle yaptığımız anlaşmayla, yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı 19 Mayıs İlçesi'nin atık suyu, su arıtma tesislerinde temizlenecek” diye konuştu.

Öğretir, ihracat kapasitelerinin yüksek olduğunu vurgulayarak bunu daha da büyütebileceklerini söyledi. İlker öğretir sözlerine şöyle devam etti; “Yeni kategori ürünler için tütün üretip ihraç edebiliyoruz fakat regülasyonlar gereği, nihai kullanıcı için paketleyip ihraç etmemiz yasak. Ancak üretim izni olan ülkelerdeki fabrikalara, ‘yarı mamul' olarak satabiliyoruz. Burada Türkiye'nin ilk aşamada yaklaşık 120 ila 150 milyon dolar (yaklaşık 3.8 milyar TL) gibi bir ihracat geliri potansiyeli var. Biz bu ürünleri Türkiye'de; iç pazara yönelik bir satış düşüncesinde değiliz. Türkiye bu konuda, ihracat üssü olabilir. Fırsat kaçmış değil; izin verilmesi halinde önümüzde büyük bir potansiyel, Türkiye'de yeni yatırım imkânı ve dolayısıyla istihdam faydası var. İhracat anlamında, şirket olarak o yatırımları yapmaya ve 6 ila 12 ay arasında ihracata çevirmeye hazır durumdayız” diye konuştu.