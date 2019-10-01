Ekim ayında sanatın adresi Maltepe olacak

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde ay boyunca her gün düzenlenecek etkinliklerle Maltepeliler kültür-sanata doyacak.

Sariye Altın Kaynak'ın “İnsan, Doğa, Renk” isimli resim sergisinin açılışıyla başlayan ekim ayı etkinlikleri kapsamında Türkiye'de fotoğraf ve sinema sanatının gelişimine katkı sunan İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği'nin (İFSAK), 60 yılını gözler önüne seren “60. Yılında Amatör Ruhun Uzun Yolculuğu İFSAK'ın Öyküsü" isimli serginin yanı sıra Girne Gençlik ve Spor Kulübü “Sporlu Renkler”, Karadeniz Ereğli Art Grup “Karadeniz Rüzgarı”, Ayla Yıldız “Rengârenk” isimli kırkyama, Seyhun Bayramoğlu “Doğadan Esintiler” isimli sergileriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Klasik müzikten rock ve caza

Yurtdışındaki başarılarıyla adından söz ettiren Maltepeli genç piyanist Utku Asan, klasik müzik tutkunlarına keyifli bir piyano konseri verecek. Müzikseverler “Mikrofon Bizde” isimli rock konseriyle unutulmaz bir sahne performansına tanıklık edecek. Caz müziğinin sevilen isimlerinden Jülide Özçelik, son albümü “Nefes” ten eserler seslendireceği konseriyle kulakların pasını silecek. Avrupa'nın önde gelen festivallerinde sahne alan, dünyaca ünlü şeflerin yönetiminde konserler veren Rezonans Korosu, "Vox Mundi: Dünyadan Sesler" isimli konseriyle dünyanın müziğini Maltepeli dinleyiciler ile buluşturacak. “Anadolu'dan ve Dünyadan Ezgiler” konseriyle müzikseverler farklı bir müzik yolculuğuna çıkacak. Müzisyen ve etnomüzikolog Ulaş Özdemir “Âşığın İzleri” isimli albümüyle âşık geleneğinden eserleri seslendirecek.

7'den 70'e herkes tiyatroya doyacak

Etkinlikler kapsamında tiyatroseverler için de birbirinden güzel oyunlar sahnelenecek. Tuna Kiremitçi'nin “Dualar Kalıcıdır” romanından uyarlanan tiyatro oyunu “Aşk Kalıcıdır”, Tiyatro Ayna ve Dilek Türker'in usta oyunculuğuyla sahneye taşınacak. Maltepe Belediye Tiyatrosu “Deli” ve “Memurin Faslı” isimli oyunlarıyla sahne alacak. Şair Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın 115. yaşı için anma programı düzenlenecek. Ödüllü kısa filmleriyle adından bahsettiren yönetmen Serhat Karaaslan'ın bu yıl vizyona giren “Görülmüştür “ isimli ilk uzun metrajlı sinema filminin gösterimi ve ardından yönetmeniyle keyifli bir sinema sohbeti yapılacak. Tiyatro Pan “Terane Mahallesi”, Mavi Kumpanya “Kumru ile Sumru”, “Macera Treni”, “Kahraman Şövalye”, “Kutlu Olsun Cumhuriyet”, Maltepe Belediye Tiyatrosu “Güneş Kasabası Sirki” isimli çizgi film oyunlarını, minik izleyiciler için sahneye taşıyacak. Minikler, NYN Yapım'ın “Robinson Crusoe”isimli çizgi film gösterimiyle keyifli vakit geçirecek.